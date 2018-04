Tror Ødegaard sendes tilbake til Madrid

Martin Ødegaard returnerer raskt til Real Madrid, om man skal tro en Heerenveen-kjenner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

19 år gamle Martin Ødegaard går på krykker etter uhellet søndag - og Heerenveen-kjenner Anne Roel van der Meer tror nordmannen har spilt sin siste kamp for klubben.

Reporteren dekker Heerenveen for avisen Leeuwarder Courant, og han vet det meste som skjer i klubben.

– Jeg tror det er sannsynlig at Ødegaard reiser til Madrid med det første. Jeg vil tro Real vil følge ham opp. Det er helt usannsynlig at Martin Ødegaard spiller flere kamper for Heerenveen, sier van der Meer til NTB.

Ødegaard pådro seg et brudd i et mellomfotsbein i kampen mot Heracles søndag. 19-åringen prøvde å fortsette kampen, men måtte gi tapt og haltet av banen etter å ha holdt seg til vristen.

– Han må trolig vente seks uker før han kan belaste foten. Så trenger han trolig også ytterligere opp mot halvannen måned før han kan spille fotball for fullt, sier van der Meer og fortsetter.

– Det var en voldsom hype da Martin kom hit (januar 2017). Han er en god fotballspiller med en strålende teknikk, innimellom ser vi litt Lionel Messi i ham. Men vi hadde ventet oss litt mer av ham, ikke minst i form av noen flere mål og assist.

Ødegaards avtale med Real Madrid skal løpe til sommeren 2021. Det meste tyder på at han lånes ut fra storklubben i løpet av sommeren.