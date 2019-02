GULLMESTERSKAP: Sverre Lunde Pedersen (26) vant gull på 5000 meter, sølv på lagtempo og sølv på 1500 meter i distanse-VM i Inzell. 2. og 3. mars er han klar for allround-VM i Calgary. Foto: Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

Lunde Pedersen tok VM-sølv med vanvittig løp

INZELL (VG) Sverre Lunde Pedersen (26) gikk et vanvittig sterkt løp på 1.43,16 og slo verdensrekordholderen og OL-vinneren, men måtte se seg slått med over et halvt sekund av suverene Thomas Krol (26) fra Nederland.

– Jeg er helt tydelig i kjempeform. Jeg går fortere enn noen gang. Jeg får bevist hvor god jeg er i dag. Det er gøy. Helt ubeskrivelig, sier Lunde Pedersen til NRK.

Verdensrekordholder Denis Juskov tok bronsemedaljen, fire hundredeler bak Lunde Pedersen.

Resultater:

1. Thomas Krol 1:42,58

2. Sverre Lunde Pedersen +0,58

3. Denis Juskov +0,62

4. Seitaro Ichinohe +0,96

5. Kjeld Nuis +1,02

...

13. Sindre Henriksen +3,19

15. Håvard Bøkko +3,35 Vis mer vg-expand-down

– Det er et fantastisk løp og et fantastisk mesterskap. Sverre er i en enorm form. Det er veldig imponerende, sier Ådne Søndrål , OL- og VM-vinner på 1500 meter, til VG.

– Sverre kommer til å prege sporten i lang tid. Det er en ny æra i skøytesporten. Den heter Sverre Lunde Pedersen, sier Søndrål.

Lunde Pedersen gikk i mål åtte hundredeler bak sin personlige rekord fra høyden i Salt Lake for fire år siden.

Tre par senere kom Thomas Krol og Denis Juskov i samme par. Nederlenderen, som slo Håvard Lorentzen i par-løp på 1000 meter lørdag, dro av gårde i et «uslåelig» tempo og holdt det nesten helt inn - men det holdt veldig godt til overlegen seier.

– I alle dager. For et løp, sier Søndrål om tiden til Krol.

Ingen kunne måle seg med Krol. Til og med Nederlands regjerende olympiske mester Kjeld Nuis i siste par var sjanseløs. Nuis lå an til å slå Sverre Lunde Pedersen, men tapte stort mot slutten av løpet - og var 44 hundredeler bak nordmannen i mål.

– Det er ikke til å tro, uttalte Thomas Krol til banespeakeren umiddelbart etter medaljeseremonien.

Nuis endte på 5. plass, over ett sekund bak landsmannen Krol, som med 1.42,58 «selvsagt» satte personlig rekord.

Sverre Lunde Pedersen var spent på om han hadde tilstrekkelig tempo i kroppen foran avslutningdistansen i VM enkeltdistanser her i Inzell.

Han hadde åpenbart det da han senket banerekorden med tre sekunder, slo nærmeste konkurrent Patrick Roest med fire sekunder og vant gullmedaljen på 5000 meter torsdag.

Kravet til tempo på 1500 meter var høyere, ikke minst med tanke på den glatte isen i Max Aicher Arena. Både han og Håvard Bøkko - verdensmester her på 1500 meter i 2011 - mente de typiske 1000-meterløperne ville ha ha fordel av den.

Blant andre OL-vinner Kjeld Nuis og Thomas Krol.

Fire norske VM-gull 1500 m Ådne Søndrål, Rune Stordal og Håvard Bøkko har vunnet VM-gull i enkeltdistansemesterskapet siden det ble innført i 1996: Ådne Søndrål i Calgary 1998 og Salt Lake 2001, Rune Stordal i Inzell 2005 (utendørs) og Håvard Bøkko i Inzell (innendørs) 2011. Ådne Søndrål har også vunnet fire sølvmedaljer på 1500 meter i distanse-VM. Håvard Bøkko vant bronsemedaljen i Heerenveen 2012. Vis mer vg-expand-down

1500-spesialist og verdensrekordholder Denis Juskov (1.41,02) og Patrick Roest kunne legges til listen over absolutte gullkandidater. Sverre Lunde Pedersen var med andre ord en outsider.

– Det er skyhøyt nivå. Jeg har hatt flere topp fem til seks-plasseringer i verdenscupen, men har ikke vært på pallen i verdenscupen denne sesongen, sa Sverre Lunde Pedersen til VG før lunsj-oppvarmingen på is søndag.

Han tok 3. plass på 1500 meter i allround-EM for en måned siden med 1.46,65, 24 hundredeler bak Roest på 2. plass (Kramer vant 1500 m og sammenlagt). Da slo han dagens par-motstander Sergej Trofimov (23) fra Russland med tre sekunder, vel å merke utendørs.

Håvard Bøkko tippet at vinnertiden ville være 1.43,5 her, mens han hadde «regnet ut» at Sverre Lunde Pedersen (pers 1.43,08) vil gå på 1.43,9 «med et maksløp» - slik: 23,8 - 26 blank - 26,7 - 27,4.

Det skulle vise seg at Bøkko var dårlig til å tippe.

I syvende par åpnet han de første 300 meterne på 23,73, deretter 25,73, 26,42 og 27,28 - med andre ord vanvittig: 1.43,16.

Sindre Henriksen gikk på 1.45,77 fra fjerde par, Håvard Bøkko på 1.45,93 fra niende par. De endte på 12. og 15. plass.