Jakob Ingebrigtsen perset med tre sekunder

Publisert: 07.06.18 20:24 Oppdatert: 07.06.18 21:49

SPORT 2018-06-07T18:24:43Z

BISLETT (VG) Jakob Ingebrigtsen (17) senket sin ferske personlige rekord med tre sekunder da han spurtet inn til 3. plass på 1500 meter.

Med tiden 3.36,06 satte han ny norsk juniorrekord med solid margin. Han var ikke langt unna den europeiske juniorrekorden på 3.35.51, som Reyes Estevez satte i 1995.

Jakob Ingebrigtsen uttalte til VG foran 1500-meteren på Bislett at han håpet og trodde han kom til å løpe fortere enn i Eugene for halvannen uke siden, der han passerte 1500 meter på 3.37,25 da det gjenstod 109 meter av den engelske milen.

I årets første løp utendørs vant han 1500 meter under Payton Jordan Invitational på pers 3.39.06. Før sesongen satte han seg som mål å komme ned på 3.38. Det ble justert til 3.35 etter sesong-premieren.

Han tok forbeholdet om at «vi kan ha bommet» og at ting kan skje under løpet. Han påpekte også at feltet var blitt sterkere enn det opprinnelig så ut til å bli.

Med 300 meter igjen gikk Jakob Ingebrigtsen frekt opp i teten. Den holdt han til siste sving, før han var nær ved å innhente vinneren Chris O’Hare (3.35,96) og Robby Andrews (3.36,05) i spurten og rett for målstreken.

Etter løpet mente pappa og trener Gjert Ingebrigtsen at Jakob var blitt offer for en «haretabbe», og med andre ord kunne ha vunnet og fått enda bedre tid. Tre sekunder, altså 3.33, mente Gjert Ingebrigtsen.

