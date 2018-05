FRUSTRERT: Nicklas Bendtner ser ikke veldig fornøyd ut under byderbyet mot Ranheim lørdag. Kampen endte 1–1. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Ekspert mener Bendtner er «iskald» i ny rolle

Publisert: 07.05.18 12:16

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener varsellampene blinker på Lerkendal etter at Rosenborg gikk på en ny poengsmell i helgen. Han mener nøkkelspillerne svikter i sesongåpningen.

Han påpeker det som flere ser: Rosenborg spiller uten rytme og dynamikk. «Det ser ut som en gjeng som ikke er veldig samspilt», sier Mathisen. Og så mener han at Ranheim - som periodevis så ut som Rosenborg ønsker - etter 1-1-kampen lørdag viser at de klarer å få maksimalt ut av mannskapet sitt.

– Det synes jeg ikke RBK klarer. Nicklas Bendtner er «iskald» på venstrekanten. Pål André Helland har et godt stykke igjen til formen. Mike Jensen er ikke der han har vært for få år siden. Anders Trondsen har vært en stor skuffelse siden han kom til Trondheim, sier TV 2-eksperten.

Må velge mellom spissene

Han gir trøndernes forsvarsrekke og keeper mer enn godkjent og mener at André Hansen, Vegar Hedenstad, Birger Meling, Even Hovland og Tore Reginiussen alle er grunnen til at de på dårlige dager får med seg poeng.

– Men det er enkelt å se at spillerne er frustrerte. Det samme er Kåre Ingebrigtsen. Jeg tror de ser at det ikke fungerer. Spørsmålet er om de evner å gjøre noe med det.

– Hva slags grep ville du gjort?

– Jeg tror Rosenborg må innse at de er bedre med to rene vinger. Bendtner var god på venstrekanten mot Molde. Men nå er det litt slik at han skal spille der fordi Søderlund skal spille. Det er kun plass til én i 4-3-3, sier Mathisen - og forteller at han savner langt større bevegelse og bedre relasjoner.

– Det får du med to kantspillere. Når Bendtner har sine dårlige dager, så blir det lagt en begrensning offensivt og defensivt. Han krever at folk rundt ham gjør jobben, analyserer Mathisen.

– Sliter med å finne en klar plan

Også Adressa-kommentator Birger Løfaldli mener Rosenborgs offensive spillere har underprestert, spesielt mot Ranheim nå på lørdag. Han mener Kåre Ingebrigtsen & co. må ta situasjonen på alvor.

Så hva er galt?

– RBK i glansdagene hadde viljen til å vinne dueller og løpe mer enn motstanderen. Årsaken til at det ikke er sånn nå, det vet jeg ikke. Og det virker ikke som Ingebrigtsen har forklaringen heller. Det gir ekstra grunn til bekymring, sier Adressa-kommentatoren.

– Jeg sliter også med å finne en klar plan. Hva er det de egentlig ønsker? Det publikum vil se er et RBK med et tydelig angrepsmønster. Det viser de ikke og er et av hovedproblemene.

Mangler mye

Adressa-kommentatoren sier at stemningen i Trondheim by har snudd. Fra stor optimisme før sesongen til at det nå heller mot kritikk av årets største favoritt til eliteseriegull. Løfaldli mener kampen mot Ranheim lørdag var et solid skille i så måte. Stjernemannskapet til Kåre Ingebrigtsen ble pepet på av publikum etter at de tok ledelsen 1–0 på eget gress.

– Slik Rosenborg fremstår på 1-0, så har jeg full forståelse for reaksjonen. Det er noe vi sjelden opplever på Lerkendal.

– Laget ser ut til å mangle selvtillit og er preget av usikkerhet. Det som skjedde på lørdag styrker i hvert fall ikke selvtilliten og usikkerheten rundt det de holder på med. Hva som skjer utpå der er vanskelig å skjønne - spesielt med tanke på det knallaget Rosenborg mønstret, sier Løfaldli.

– Varsellampene blinker

Med Brann syv poeng foran begynner selvfølgelig gull-optimismen for alvor å melde seg i Bergen. Så solide som rødtrøyene fremstår om dagen, så tror Løfaldli at kampen mellom de to lagene 27. mai blir mer og mer viktig.

– Men det er fortsatt tidlig i sesongen. Jeg har ikke mistet troen og luken er ikke større enn at det går an å ta igjen Brann. Men blir det ti poeng mellom dem etter kampen mellom dem, så blir det skummelt. Brann er et veldig solid fotball-lag, sier Løfaldli.

– Jeg regner med at Rosenborg har tatt faresignalene for flere uker siden. Det er ikke mange minutter de har vært gode i år. Det gjør at varsellampene blinker, selv om de ikke vil uttrykke det veldig tydelig selv. Det er klart at med den luken Brann har nå, så har de gått fra å være en outsider til en skikkelig utfordrer, sier Jesper Mathisen.

PS: Allerede onsdag kommer første Rosenborg-mulighet til å slå tilbake. Da venter Brattvåg i cupens tredje runde. Søndag venter Stabæk på Nadderud - et lag Rosenborg slet med hele fjoråret. I serien endte begge kamper 0–0.