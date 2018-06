NORSK REKORD: Verdensmester Karsten Warholm (22) satte norsk og nordisk rekord på Stockholm stadion søndag med 47,81 sekunder - ,en ble slått med 40/100 av Qatars Abderrahman Samba (22). Foto: Sören Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Warholms trener: – Vi gir oss aldri

Publisert: 14.06.18 13:37

Karsten Warholm (22) ligger plutselig et godt stykke bak verdens beste 10 måneder etter at han ble verdensmester. Men treneren til Norges store EM-gullhåp har ikke gitt opp å ta igjen forspranget til Abderrahman Samba (22) og Rai Benjamin (20).

– Ja, det er derfor vi holder på. Vi gir oss aldri, svarer Leif Olav Alnes på VGs spørsmål «klarer dere å gjøre noe med det?»

Karsten Warholm satte norsk og nordisk rekord på 400 meter hekk med 47,81 sekunder i Stockholm søndag, to måneder før han etter alt å dømme vil være favoritt til å vinne EM-gull i Berlin.

Men han ble «bare» nummer to i Diamond League-stevnet i den svenske hovedstaden.

Abderrahman Samba fra Qatar slo ham med 40/100. Det var tredje gang på rad i løpet av halvannen uke at Warholm måtte seg seg slått av Samba.

Natt til lørdag løp Rai Benjamin (20) fra Antigua og Barbuda inn til verdens nest raskeste tid med 47,02 sekunder under det amerikanske universitetmesterskapet i Eugene. Det er like fort som langhekk-suverene Edwin Moses’ (62) personlige rekord fra 1983. Verdensrekorden til Moses’ landsmann Kevin Young (51) fra Barcelona-OL 1992 er 46,78 sekunder.

Leif Olav Alnes ble kåret til årets trener i 2017 under Idrettsgallaen i januar etter at Karsten Warholm hadde sopt med seg brorparten av utøverprisene.

– Vi ville slått stiften for 47,81 i fjor, sier Alnes.

Karsten Warholms beste tid i VM-gullsesongen var 48,22 sekunder under Diamond League-finalen i Zürich i slutten av august.

– Karsten gjør som han gjorde i fjor. Han gir full gass fra start, og så holder han lenger og lenger. Han løper veldig bra over åtte hekker, og så klarer han ikke å holde farten oppe over de to siste, forklarer Leif Olav Alnes.

Når det gjelder Abderrahman Samba, ser det annerledes ut. Karsten Warholm har ledet alle tre duellene mot Samba, men så har Samba slått til på slutten. I duellene mot Warholm har det virket som om han har et ekstra gir de siste hundre meterne mot mål.

Trener Leif Olav Alnes er enig med Karsten Warholm i at den siste delen av løpet er den mest «trenbare»: Stayerdelen er det de jobber med.

– Han er i en helt annen klasse enn de andre, innrømmer Leif Olav Alnes når det gjelder Samba.

Åpenbart med unntak av Benjamin Rai, som med 47,02 natt til lørdag i forrige uke forbedret sin personlige rekord fra samme tid i fjor (48,33) med 1,31 sekunder.

– Vi sa i fjor at vi måtte forvente at det ville «komme folk», og jeg har hatt de som kommer nå i kikkerten. Men vi kan ikke styre de andre, vi kan bare gjøre noe med det vi driver med, sier Leif Olav Alnes.

Han sier også «vi ønsker alle dopingfrie konkurrenter velkommen», hvilket kan misforstås.

– Sier du at de som «kommer» nå er dopet?

– Nei, nei! Det er ikke et forsøk på å stille noen i et dårlig lys, svarer og understreker Leif Olav Alnes.

Daniel Wessfeldt har vært Abderrahman Sambas agent siden i fjor. Svensken, som hadde samme jobb for Norges dobbelte OL-gullvinner Andreas Thorkildsen og nå blant mange andre topputøvere har de tre løperbrødrene Ingebrigtsen i stallen, forteller at Samba som friidrettsutøver fra Qatar har «ubegrensede ressurser» til rådighet.

Samba vokste opp i Saudi-Arabia, der foreldrene hans fortsatt bor (et problem med tanke på dagens politiske situasjon). Familien kommer opprinnelig fra Mauritania i Afrika. Samba spilte fotball og «en del» basketball, før han flyttet til Qatar som lovende friidrettsutøver for fire år siden. Han representerte sitt nye hjemland første gang i Barcelona 2016 - på 200 meter.

Samba har sørafrikanske Hennie Kotze som trener. Han har vært langhekktrener for Saudi-Arabia og Kenya, og har løpt 400 meter hekk på 49,22.

Kotze har også vært trener for Sør-Afrikas Louis Jacobus van Zyl (32), som tok bronsemedalje på 400 meter hekk i friidretts-VM for syv år siden.

– Penger er ingen problemer. Det og ørken er omtrent det eneste de har. Qatar har helt andre ressurser enn Saudi-Arabia. I Doha har de fem toppidrettssentre liggende på rekke og rad, og de skal arrangere friidretts-VM neste år, sier Daniel Wessfeldt.

Han forteller at Abderrahman Samba har en leilighet i Doha, men han har sin treningsbase i Valencia i sommerhalvåret fordi det da er for varmt i Doha.

– Han har et veldig bra talent for teknikk og har den rette kroppsbygningen. Han var skadet i fjor. Hvis han ikke hadde løpt inn i siste hekk, ville han antakelig blitt nummer tre i VM. Han er sterk, som Wayde van Niekerk på 400 meter, mener Sambas agent Daniel Wessfeldt.

Wayde van Niekerk vant VM-gull for Sør-Afrika i 2015 og satte verdensrekord på 400 meter flatt (43,03) da han vant OL-gull i Rio de Janeiro for to år siden.

PS! Karsten Warholms neste sjanser for revansj på Abderrahman Samba er i Paris 30. juni og Lausanne 5. juli.