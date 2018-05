LØSSLUPPEN STEMNING: Ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs (t.v) sammen med keeper Henrik Haukeland på terrassen utenfor Norges VM-hotell i Silkeborg onsdag formiddag. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Norges kaptein skadet - Canada-kampen i fare

Publisert: 09.05.18 14:24

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-09T12:24:33Z

SILKEBORG (VG) Kaptein Jonas Holøs (30) kan siden VM-debuten for 12 år siden bli tvunget til å stå over sin første offisielle landskamp - nummer 104 mot Canada torsdag - på grunn av en strekkskade han fikk i Norges forrige kamp mot Finland .

– Jeg vet ikke om jeg kan spille. Jeg har lyst, men det er ingen vits å gå for halv maskin mot verdens beste ishockeylag (Canada). Da gjør jeg hverken meg selv eller laget en tjeneste, sier Jonas Holøs til VG i skyggen under en parasoll på den hete terrassen utenfor Norges idyllisk plasserte VM-hotell i Silkeborg.

Spiller Holøs får han en vanskelig oppgave med å stoppe Canadas superstjerne Connor McDavid.

Backbautaen Jonas Holøs har deltatt i 12 VM-turneringer og tre OL siden han kom med som læregutt da Norge var tilbake i VMs elitedivisjon for første gang på fem år i Riga 2006. Han har stått over én kamp. Men ikke på grunn av en skade.

I 2011-VM rakk han oppvarmingen foran mesterskapets første kamp mot Sverige i Slovakia. Jet-lag etter en utmattende reise over mange tidssoner fra USA tvang ham til å dra tilbake til hotellet for å sove. Norge slo Sverige for første gang i VM-historien, etter straffeslagkonkurranse, uten Jonas Holøs på isen.

Husker du denne VG-saken? Holøs én NHL-kamp fra kjempebonus

Nå kan landslagssjef Petter Thoresen komme til å sende sitt mannskap ut på isen til møtet med Canada torsdag kveld uten dets kaptein. Holøs vil i samråd med landslagets lege Ole Fosse ta avgjørelsen - spille/ikke spille - etter Norges formiddagstrening torsdag.

Se dagens VM-magasin fra Herning her:

– Det er de to som bestemmer det. Men hvis han blir erklært kampklar, kommer jeg til å stille et kontrollspørsmål om det er lurt med tanke på vår viktigste kamp. Den kommer 16 timer etter kampen mot Canada, mot Danmark fredag ettermiddag, sier landslagssjef Petter Thoresen til VG.

Kontrollspørsmålet i kortform: Risikerer Holøs at strekkskaden blir forverret ved å spille torsdag kveld?

– Den ble litt verre ettersom kampen (mot Finland) gikk i går, vedgår Jonas Holøs.

Han hadde bare to spillebytter i tredje periode og ble sittende på spillerbenken fra da det gjenstod cirka 15 minutter av kampen. Totalt spilte han «bare» snaut 20 minutter. Han pleier å spille rundt syv til 10 minutter mer. Holøs’ erstatter, Stavanger Oilers-backen Dennis Sveum, fikk i stedet spille syv minutter av siste periode.

Lest denne? Sterkest i Hockey-Norge som 17-åring

– Jeg håpet det skulle slippe, sier Holøs om årsaken til at han ble sittende på benken en stund før han forlot arenaen og gikk inn i garderoben.

Han forteller at «det satt langt inne» å gjøre det på stillingen 0–6 (kampen endte 0–7). Med hensyn til det som komme skal, understreker han at han «må bruke hodet litt». Det er turneringens kamp nummer fem mot Danmark fredag som vil være avgjørende for Norges VM-skjebne.

Det vil si.

Vil Holøs & co. spille for å komme til kvartfinalen i de to siste gruppespillkampene, mot USA søndag og Sør-Korea mandag - eller for å unngå å rykke ned til VMs 1. divisjon, altså nivå to. Kort sagt: B-VM.

Jonas Holøs hadde minus fire i pluss/minusstatistikken (på isen ved forlengs/baklengsmål) mot Finland. Det er oppsiktsvekkende. På spørsmål om årsaken er at han var skadet, svarer han nei.

– Finland var knallgode, konstaterer Jonas Holøs.

Denne artikkelen handler om Hockey-VM 2018

Herrelandslaget Ishockey