Kveldens travtips: To GV-bankere i V76

Publisert: 09.05.18 09:45

Geir Vegard Gundersen har to solide vinnersjanser med Ourastile som gjør en spennende årsdebut og med Frøyu Petter som nesten alltid er på trippelen. VGs travekspert, Anders Olsbu, lar begge stå ugarderte.

Olsbu lanserer Ourastile som hovedbanker.

– Ourastile var ubeseiret i sine to starter i fjor og var god. Gundersen-traveren rapporteres å ha trent veldig fint i vinter og skal ha en god vinnersjanse på direkten. Frøyu Petter, som nesten aldri er utenfor trippelen og som har vunnet halvparten av sine 22 starter, skal også ha en fin sjanse, om det ikke blir helt feil med posisjonene. Han har en del raske hester på innsiden, varsler Olsbu.

– Men aller mest spenning knyttes det nok til Donatomites møte med fjorårets Derby-vinner Cokstile. Det kan bli et spennende oppgjør. Jeg gleder meg, sier Olsbu.

Dagens banker:

Ourastile (V76-2) var ubeseiret i sine to løp i fjor og har en god sjanse på direkten.

Dagens luring:

Avenue Boulevard (V76-4) er en kapabel traver som kan runde alle om hun går feilfritt.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 90 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1680 kroner

V76-1 (2140mv)

10 RUSKELI BLESA

15 TINAS ODIN

7 TRONS VILJE

8 Hvatt Birk

13 Heimstad Lomen

2 Min Kuling

5 Hafell Kuling

—————————-

9 Harald

4 Bufjells Magi

6 Smiths Iver

14 Jo Blessen

11 Troll Ess

12 Hof Blesen

3 Jerkeld Frøya

1 Hålands Prinsen

Løpet:

En trio peker seg litt ut. Åpent bak.

Favoritten:

Ruskeli Blesa overtok på siste bortre sist og så ut til å gå mot seier, men firte til tredje til slutt. Rekordforbedret seg uansett til 1.29,0. Vant enkelt fra tet gangen før. Er bra fra start og kan få en fin posisjon direkte. Er travsikker og skal regnes blant de tre igjen.

Outsiderne:

Tinas Odin feilet seg bort nest sist, men virker ellers til å ha stabilisert seg mye. Ble kontret ut av ledende Finnskog Nox og måtte se seg knepent slått sist. Står litt sjanseartet til i annen rekke på tillegg, men holder han seg bare til rett gangart, runder han de fleste, muligens alle. Selskapet er enklere nå.

Luringen:

Trons Vilje er muligens feltets beste hest, men han er ikke til å stole på. Vallaken kan både feile og gi blaffen. Men går han feilfritt og viser seg fra sin beste side, er han mer enn god nok til å vinne dette. Har imidlertid trukket et trangt spor. Hesten har vunnet seks av 15 løp og er en stor outsider.

Startsiden:

Hafell Kuling er kjapp fra start og kan ta føringen. Jerkeld Frøya og Min Kuling i mot.



V76-2 (2100ma)

9 OURASTILE

—————————-

11 Alpha Credit R.R.

6 Seventeenth Of May

5 Love Me E.P.

7 Masserati G.T.

1 Onassis M.R.

10 Trocadero

3 Tib Talisman

8 S.K.'s El Capitano

4 Positano

12 L.J.'s Sonador

2 Lord Frecel

Løpet:

Ourastile får bankerstempelet i DNTs 4-årsserie.

Favoritten:

Ourastile var ubeseiret på sine to starter i fjor. I debuten var han helt overlegen fra tet. Gangen etterpå satt han tet etter 600 meter og vant sikkert foran Dontgiveme Chocolote. Geir Vegard Gundersen-traveren er veldig godt forberedt og skal være god nok til å vinne på direkten. Har trukket et greit spor, selv om han kanskje ikke har den beste ryggen fra start. Uansett skal det være snakk om en meget bra sjanse.

Outsiderne:

Seventeenth Of May gikk fine løp i vinter, men kommer nå ut etter skade og løpsopphold. Vallaken har trent fint, men man skal i utgangspunktet ta det pent fra start og kjøre til slutt. Med klaff kan han ende på trippelen.

Luringen:

Alpha Credit R.R. ble for stri i tet sist og måtte se seg klart slått av Katie Mae og Roi du Munde. Kommer ut med nytt utstyr nå og er forhåpentligvis roligere. Blir det litt kjøring i front, kan han fort runde frem til en trippelplass.

Startside:

Masserati G.T. og Tib Talisman kan begge løse bra. En feilfri Love Me E.P. er heller ikke helt borte. En noe åpen startside.

V76-3 (2100ma)

5 ROCKET MAN

9 XITA LAVEC

2 S.K.'s Spartacus

10 Sanda Love

11 Passe Partout

—————————-

7 Spirit Yankee

4 King Frecel

8 Black Symphonic

6 C.C. Nobel Augustinu

1 Mookie May Kri

3 Red's Chipchip

Løpet:

To hester peker seg litt ut, men jeg sper på med tre garderinger.

Favoritten:

Rocket Man ble sjenert til galopp like etter start i årsdebuten sist. Fikk en gjennomkjøring etterpå. Husk at han slo en såpass god hest som Silver Wing femte sist. 4-åringen er kjapp fra start og kommer han seg til tet, blir han vrien å tukte. Skal uansett regnes.

Outsiderne:

Xita Lavec tok en råsterk seier fra dødens sist. Holder Mikkelborg-traveren seg bare til rett gangart, blir hun seiersfarlig igjen.

Luringen:

S.K.'s Spartacus tapte mye da han feilet før bilen slapp sist. Kom bra tilbake, men feilet på ny i en trang situasjon i siste sving. Står fint til spormessig og skal regnes blant de tre feilfritt, men han møter to gode.

Startside:

Rocket Man kan sitte tidlig i tet, selv om Black Symphonic er kjapp.

V76-4 (1609ma)

5 DREAMY QUEEN

10 AVENUE BOULEVARD

1 NORA NOARK

8 WITTY

7 BELIEVE LA MARC

12 Photoshoot O.S.

9 Boleyn Ground

4 Not Over You

11 Gunny Princess E.

3 Filippa B.R.

2 Chardonnay W.

6 Looking Flower Shine

—————————-

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Dreamy Queen innfridde enkelt som VG-banker fra tet sist. Hun er flink fra start, men det spørs om hun kommer seg foran denne gangen. Skulle hun klare det stiger sjansene, men hun er uansett ikke avhengig av den posisjonen.

Outsiderne:

Nora Noark blir stadig bedre og har imponert med tre strake seirer. Hans Chr. Holm-traveren er kjapp fra start og vokser en klasse i tet. Forsvarer hun sporet, kan hun lede hele veien. Er uansett sikret en fin reise om hun skulle bli overflydd.

Luringen:

Avenue Boulevard har feilet seg bort i sine to starter i år. I Tvedt-debuten i mai i fjor var hun helt suveren. Fungerer hun som best og det klaffer med posisjonene, står hun ikke tilbake for noen. En stor outsider.

Startside:

Nora Noark vil prøve å forsvare sporet, men nesten alle i første rekke kan løse fort. Her kan det gå luftig unna.



V76-5 (1609ma)

6 FRØYU PETTER

—————————-

4 Aas Balder

2 Idborken

12 Brenne Major

1 Mira

10 Missingmyr Stjernen

11 Rem Odin

3 Aarbakks Spidi

9 Mintor

5 Vetle Jon

8 Aaby Knekten

7 Hornnes Vilje

Løpet:

Frøyu Petter eller mange er spørsmålet.

Favoritten:

Frøyu Petter vant enkelt foran Kringeland Enok fra tet sist og tapte kun knepent for Rolf Martin gangen før. Frøhaug-traveren har vært på trippelen i 19 av 22 starter. Hele elleve seirer har det blitt. 7-åringen er bra fra start, men har mange raske innenfor seg. Bare han ikke blir hengende for lenge i sporene, skal det være snakk om en fin sjanse igjen.

Outsiderne:

Aas Balder har vært som forsvandlet i sine tre siste starter. I Sverige gikk han sterke 1.26,3 og slo en så god hest som Mjølner Zorro. Vil han ta i for fullt, kan han muligens yppe seg litt mot favoritten.

Luringen:

Idborken kommer ut etter pause, men har gått bra både i trening og i rutineløp og er godt forberedt. Skulle 9-åringen komme seg foran, stiger sjansene. Han kan forsvare seg bra derfra, om han viser seg fra sin beste side.

Startside:

Alle i første rekke kan åpne fort. Flere av hestene kunne nok tenke seg ryggen til Frøyu Petter.



V76-6 (1609ma)

2 DONATOMITE

5 COKSTILE

—————————-

3 Winmecredit

6 Rafolo

7 Pebbe Simoni

4 Patricia Hastrup

8 Photo Lavec

1 Ultimate Photo

Løpet:

Donatomite blir trolig klar favoritt i dette eliteløpet for varmblodshester, men jeg velger å gardere med Cokstile.

Favoritten:

Donatomite var strålende fra tet i årsdebuten sist, hvor han var helt overlegen over full distanse. Sist i Kjell Håkonsens minneløp måtte han tåle en 1.08,5 før han satt i tet etter 500 meter. Kunne ikke svare Ferrari B.R. og måtte også se seg knepent slått av Pingus Vang i kampen om annen. Skulle Hamre-traveren komme seg enkelt til tet, blir han vrien å tukte.

Outsiderne:

Winmecredit var klart forbedret sist. Magnus T. Gundersen knallet til fra start og var nær ved å klare teten, men han måtte nøye seg med dødens. Derfra fullførte han flott til fjerde med tanke på den tøffe åpningen. Unngår han den posisjonene, kan han fort ende blant de tre.

Luringen:

Cokstile, fjorårets Derby-vinner, gjør en spennende årsdebut. Waaler-traveren har trent veldig bra etter at han kom hjem fra Frankrike i februar og er godt forberedt. 5-åringen er meget bra på sitt beste, og jeg ser ikke bort i fra at han kan yppe seg litt mot favoritten. Posisjonene vil avgjøre mye.

Startside:

Donatomite er kjapp, men kan bli utfordret både av stallkameraten Winmecredit og Patricia Hastrup. Cokstile er heller ingen sinke om det satses.



V76-7 (2100ma)

10 VALLE ASK

5 BALDER MOLLYN

3 BOKLI RAPP

11 Lille Amare

—————————-

1 Sjø Gull

2 Våler Flaks

8 Tangen Braute

9 Høvding Jaros

7 Theodor

4 Alm Sander

6 Tangen Stegg

Løpet:

Jeg tror mest på 4-åringene i V76-avslutningen.

Favoritten:

Valle Ask, fjorårets Kriterie-vinner, var god i årsdebuten sist. Han var med på 1.22,4-åpning før han fikk overta på første bortre. Forsvarte seg bra til tredje, men kunne ikke stå i mot Tekno Eld og Lome Diamant til slutt. Står i bakspor nå, men klaffer det bare litt med posisjonene, er det snakk om en god sjanse.

Outsiderne:

Bokli Rapp kom flott tilbake etter galopp på siste bortre i Kongepokalen og satt fast til slutt. Avsluttet bra mot eldre hester i Sverige sist. Er ikke helt ueffen om han viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Balder Mollyn feilet innledningsvis i Kongepokalen sist og ble sjenert til en ny galopp i køen på siste bortre. Fjorårets Kriterie-toer er lynrask fra start og kan sitte tidlig i tet. I så fall kan han lede lenge, muligens helt inn.

Startside:

Alm Sander er veldig rask, men slipper nok uansett til Balder Mollyn.



