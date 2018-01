Norsk trener anklaget for sextrakassering: Får fortsette i ny jobb

Publisert: 22.01.18 22:27

SPORT 2018-01-22T21:27:50Z

Etter at en utenlandsk idrettsutøver hevdet seg utsatt for seksuell trakassering av en norsk trener, har mannens nåværende arbeidsgiver tatt opp saken i klubbens styre.

Det var tirsdag kveld i forrige uke at styremedlemmene drøftet varselet på et møte. Der skal det ha blitt slått fast at klubben ikke vil fjerne treneren fra stillingen sin.

– Ut fra den informasjonen vi har nå, er det ingen planer om det. Basert på den informasjonen vi har, er dette en avklart situasjon. Det står et samlet styre i klubben bak, skriver klubben i en e-post til VG.

Skal ha tatt varselet alvorlig

Ifølge den utenlandske spilleren trakasserte den aktuelle treneren henne seksuelt over en lengre periode – både verbalt, gjennom SMS-er og bildemeldinger.

Hennes tidligere klubb har bekreftet overfor VG at de har mottatt dokumentasjon som angivelig støtter opp under påstandene. Som en konsekvens skal spilleren ha slitt psykisk. Hun skal hatt problemer med å spise og heller ikke følt seg komfortabel med å gå på treninger.

Siden den gang har mannen altså fått seg ny jobb. Hans nåværende arbeidsgiver forteller til VG at de har tatt varselet seriøst.

– På generell basis er trakassering helt uakseptabelt. Det er noen vi tar på største alvor, sier klubbens styreleder og fortsetter:

– Det er en hendelse som skal ha skjedd i en annen klubb, men det har rammet oss. Det er en ekstremt krevende sak.

Har pratet med treneren

Styrelederen opplyser at han har pratet med treneren om varselet som for halvannen uke siden ble omtalt i media.

– Jeg har lyst til å si at når det gjelder seksuell trakassering, har denne saken vært en vekker for oss. Selv om varselet ikke går på personer i egen klubb, sier styrelederen, før han svarer «nei» på spørsmål om de har vært i kontakt med trenerens tidligere klubb for å få mer informasjon om varselet.

– Har dere mottatt varsel om trakassering på treneren mens han har vært i deres klubb?

– Nei. Vi har ikke noen saker på ham internt. Den saken dette går på, er noe som skal ha skjedd i hans tidligere klubb, sier styrelederen.

– Hvilke reaksjoner har du mottatt fra andre i din klubb?

– Vi må balansere to ting: Det er å ha respekt for et alvorlig varsel og at vi må ivareta treneren, som arbeidsgiver. Det er viktig for oss som klubb at vi klarer å håndtere en sak som dette på en profesjonell måte. Der har vi kanskje en vei å gå, erkjenner styrelederen.

Derfor får han fortsette

VG har spurt klubben om hva som er begrunnelsen for at de ser på situasjonen som avklart og hvorfor varselet fra den utenlandske spilleren ikke er et problem for trenerens rolle hos dem.

Dette er svaret:

– Fordi arbeidsforholdet mellom trener og tidligere klubb er håndtert og formelt sett avsluttet. Det er ikke tilkommet noe nytt som tilsier at vi bør foreta oss noe. Å kommentere saken utover det finner vi urimelig overfor alle involverte. Dette betyr ikke at vi ikke tar problematikken på alvor. Den siste tids oppmerksomhet rundt #metoo påvirker selvfølgelig også oss som klubb. Vi forholder oss til NIF sine retningslinjer på området og vil naturlig nok forsterke og tydeliggjøre interne policy/rutiner rundt dette.

VG har forsøkt å komme i kontakt med trenerens advokat mandag. Han har ikke besvart VGs henvendelser.

PS: Her kan du lese om NIFs veileder for seksuell trakassering og overgrep