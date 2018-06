Roger Federer ligger kraftig under i «head to head»-statistikken mot Rafael Nadal, men har vunnet de fem siste duellene. Her er de avbildet etter Shanghai Masters i fjor høst. Foto: Andy Wong / TT NYHETSBYRÅN

Seniorduellen er spinnvill!

Publisert: 18.06.18 17:28

5196 døgn har gått siden Rafael Nadal og Roger Federer krysset racketer for første gang. Det er knapt til å fatte hvordan «de gamle fortsatt er eldst».

Med søndagens finaleseier over Milos Raonic i Stuttgart, en turnering som innledet gress-sesongen, sørget tidenes mestvinnende mannlige tennisspiller for å gjenerobre plassen på toppen av ATP-rankingen enda en gang.

Nå er Roger Federer , som fyller 37 år i august, atter en gang mannen å jage.

Det er sjette gang i 2018 at posisjonen øverst på tronen bytter plass mellom de to store.

Så lenge har vi hørt om Roger Federer og Rafael Nadal i tennistoppen, at det gjerne ikke dveles så mye ved hvilken uvirkelig prestasjon det er at hegemoniet fortsatt er hos dem, så mange år etter at de møttes for første gang i Miami, i mars 2004.

Den gangen slo en 17 år gammel spanjol den fem år eldre motstanderen 6-3, 6-3, og ingen kunne da spå hvilken enorm dominans de skulle ha over så mange år.

Jada, både Novak Djokovic og Andy Murray har hatt sine perioder som best i verden, og både Stan Wawrinka, Marin Cilic og Juan Martin del Potro har Grand Slam-suksess i beltet.

Men, ærlig talt: Federer vs. Nadal, eller “Fedal”, har noen stats som det bare er å klype seg i armen av.

På et tidspunkt der Federers alder og Nadals belastning på kroppen på grunn av spillestilen skulle tilsi at begge burde vært på hell, og ikke lenger skulle maktet å henge med mot de unge og lovende, har de seks siste Grand Slam-titlene blitt fordelt mellom disse to herrene.

Altså alle fire i 2017, to til hver, og så langt en like broderlig fordeling i 2018.

Mens Federer slo Cilic i finalen i Melbourne i vinter, har Nadals grusoppvisning på Roland Garros vært like mye av en maktdemonstrasjon som den pleier å være.

Det må jo være noe direkte desillusjonerende for røkla å merke hvor grovt disse to forsyner seg, og spørsmålet er bare hvor lenge dette kan vare.

I første omgang er det mest interessante om rekordknuseren Federer, som for sikkerhets skyld også har to sett med tvillinger hjemme, kan nå karrieretittel nummer 100 på centre court i Wimbledon i juli.

I tilfelle må han også vinne i Halle i mellomtiden, men etter å ha vunnet den mest prestisjetunge turneringen av alle igjen i fjor, og det uten å avgi sett, er det lite som tyder på at alderen har innhentet ham helt ennå.

Også den innbyrdes duellen mellom de to er et fascinerende skue:

De har møttes 38 ganger, med en tydelig overvekt av triumfer til Nadal (23-15), noe som kan tilskrives suverene 13-2 når underlaget har vært grus. Men de fem siste oppgjørene er vunnet av Federer.

Til sammen har de vunnet 37 Grand Slam-titler, og her er det 20-17 i sveitsisk favør.

I 211 uker på rad var de nummer én og to på rankingen (2005-2009).

Halvparten av kampene de har spilt mot hverandre har vært finaler.

Det store spørsmålet er hvor mange gigantdueller vi har igjen å glede oss til, før en eller begge omsider tar skrittet og legger opp.

Den dagen er det nok mange som gruer seg til, fordi det vil gjøre en fantastisk sport fattigere å måtte klare seg uten de fremste ambassadørene vi har sett i moderne tid. Likevel er det er nok og annen, med litt færre rynker og årringer i skrotten, som ser frem til den dagen de to store er forsynt, slik at det kan bli noe annet enn smuler å forsyne seg med.

Men inntil videre er herretennis gamlisenes lekegrind ...