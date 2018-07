BLIR NOK TOUR DE FRANCE: Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Chris Froome frikjent av UCI: – Takknemlig og lettet

Publisert: 02.07.18 11:22 Oppdatert: 02.07.18 13:31

Sykkelstjernen Chris Froome (33) er frikjent av UCI. Han blir dermed ikke utestengt for bruddet på for høye verdier av salbutamol.

CADS har kommet med frikjenningen i en pressemelding som har blitt gjort offentliggjort av UCI, det internasjonale sykkelforbundet. CADS er et uavhengig organ som bistår UCI i dopingsaker, også i denne saken.

– UCI har bestemt, basert på WADA (Verdens antidopingbyrå) sitt syn på saken, å stoppe videre rettergang mot Mr. Froome, er noe av det det internasjonale sykkeforbundet skriver på sine nettsider.

VG skrev søndag at den franske avisen Le Monde meldte at Froome ville bli nektet start i Tour de France.

Tour de France starter 7. juli. Første etappe går fra Noirmoutier-en-l'Île til Fontenay-le-Comte, mens det hele avsluttes i Paris 29. juli.

Bakgrunnen er at den britiske syklisten leverte en positiv dopingtest under Spania Rundt i september i fjor. Han avga en dopingprøve som inneholdt det dobbelte av lovlige verdier av astmamedisinen Salbutamol.

Blir trolig å se i Tour de France

– Dette betyr at Chris Froome er trodd og renvasket, og det betyr også at etter alle solemerker kan Froome sykle Tour de France, sier VGs sykkeljournalist Anders Christansen.

– Men støyen rundt Froome kommer til å fortsette.

Fire ganger TDF-mester Froome har fått lov til å konkurrere videre mens saken er under behandling og benyttet anledningen til å følge opp fjorårets seirer i Tour de France og Vuelta a España med seier i Giro d'Italia.

ASO forholder seg til retten til å stenge ute en utøver dersom de frykter han kan skade rittets omdømme, noe de i teorien kan mene Froome gjør med dopingtesten hengende over seg.

– Fint for ham og sykkelsporten

Sykkelekspert Johan Kaggestad har god tro på at vi får se Sky-rytteren på startstreken lørdag.

– Det er helt i tråd med retningslinjene for en sak som Froome sin. Det er fint for både han og sykkelsporten at han er klarert, sier Kaggestad til VG.

– Den kom litt i grevens tid til Tour de France. Jeg tipper de skrudde på gassen for å få det løst, for det er snart sommerferie. Det er mange grunner til å få den ut av verden, sier sønnen Mads Kaggestad og fortsetter:

– Nå regner jeg med at det ikke kommer flere spørsmål rundt deltagelsen hans, og i tillegg beholder han aller resultatene. Det er imponerende.

Syklisten selv var raskt ute på Twitter og kommenterte nyheten:

- Vi har alltid hatt full tro på Chris og hans integritet. Vi visste at vi hadde fulgt de riktige retningslinjene når det gjelder administrering av hans astmamedisin under Vueltaen, og var sikre på at han kom til å bli frikjent til slutt, sier Sky-sjef Steve Brailsford i en pressemelding.

Her er Froomes egen forklaring, gitt før jul 2017: