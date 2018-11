Analyse: Dette er noe helt annet enn Anand og Karjakin

SPORT 2018-11-18T20:26:43Z

LONDON (VG) (Magnus Carlsen – Fabiano Caruana 3,5-3,5) Det norske folket har i løpet av Magnus Carlsens VM-kamper lært ordet «bukk». Det ordet har vi hoppet elegant bukk over så langt her i London.

Publisert: 18.11.18 21:26 Oppdatert: 18.11.18 22:24

VM-kampen mot Fabiano Caruana spilles på et ekstremt høyt nivå. Dette er noe annet enn de tre første matchene til Carlsen.

Veteranen Viswanathan Anand klarte aldri å utfordre Carlsen og hadde vel streng tatt ikke troen på det selv en gang. Derfor vant nordmannen både i 2013 og 2014.

Sergej Karjakin i 2016 fikk tilnavnet Russlands «forsvarsminister» for måten han sto imot Carlsen, men strengt tatt var det store feil fra Norges mann som gjorde at russeren hang med - og at det hele faktisk måtte avgjøres i omspill (der det ikke var noen tvil).

Fabiano Caruana satte standarden allerede på åpningsdagen da han kom i pilot-jakke fra Thom Browne og viste for all verden at han skulle krige.

Dataanalysene viser at disse to spiller det optimale trekket gang etter gang. Derfor er det fortsatt bare remiser etter syv partier. Magnus Carlsens ansikt var som et stort spørsmålstegn da han etter det sjette partiet fikk greie på at den norske datamaskinen «Sesse» hadde funnet veien til en mulig matt.

Kanskje har det aldri vært spilt sjakk på et høyere nivå over mange partier. Ekspertene på pressesenteret her i London skulle selvfølgelig gjerne ha sett et parti med avgjørelse - for å «løsne opp litt», men de må innrømme at dette er ekstremsjakk.

Ingen av de to gir noe ved dørene. Det hyggelige - sett med norske briller - er at Magnus Carlsen er klar favoritt om dette skulle ende med et omspill i hurtigsjakk, og eventuelt lynsjakk og armageddon. Caruana er en av de få sjakktoppene som bare satser på klassisk sjakk - og ikke «fartsdisiplinene», som Aksel Lund Svinndal ville ha sagt det.

– Det er ingen tvil om at Magnus er inspirert av å spille mot verdenstoeren, sier pappa Henrik, som er nærmere sønnen enn noen andre under VM-matchen.

At det tilsynelatende ikke har noen betydning hvilken farge disse to har, understreker hvilket nivå dette ligger på.

Carlsen reddet remis i parti seks takket være sin dyktighet, kombinert med litt hell og god intuisjon. Det er sånn som gir selvtillit. Men det fikk sannelig også Caruana av sitt press med svarte brikker.

Dette er en VM-match som grunnleggende bare handler om stor sport. Det er ingen politiske undertoner, som vi kanskje kunne si at det var da Putin-tro Karjakin var motstander i 2016 - og til dels også i 2014 ved at det ble spilt i Russland, som nettopp hadde annektert Krim.

The Guardian skriver at det er slaget mellom Mozart og Killah Priest. Vidunderbarnet Carlsen fikk tidlig merkelappen «sjakkens Mozart», og da Caruana her i London ble spurt om hvem han i så fall skulle sammenlignes med, svarte han at hip-hop eller rock lå nærmere hans hjerte. Og visstnok lytter han mye til Kendrick Lamar og Killah Priest.

Det er bare å innrømme at London ikke står på hodet for VM-matchen, som Norge ville ha gjort det om Carlsen hadde spilt på hjemmebane. Og selv om det er veldig mye snakk om Caruana som den første amerikaner som spiller om VM-tittelen siden Bobby Fischers eskapader i Reykjavik i 1972, så kan vi ikke si at vi har registrert en eneste amerikansk journalist, i hvert fall fra det som Donald Trump ville kalle fake news-media - bare de som kommer fra de aller mest nerdete sjakk-nettstedene.

Takket være «video-gate» har matchen likevel funnet veien til flere av de største mediene. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe.