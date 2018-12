Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Boli vil holde gamleklubben i OBOS-ligaen: – Det blir spesielt

SPORT 2018-12-05T12:54:10Z

BEKKESTUA (VG) For to år siden senket Ohi Omoijuanfo (24) gamleklubben Jerv i kvaliken. Nå tror han Franck Boli (25) kan gjøre det samme i møtet med sin tidligere klubb, Aalesund.

Publisert: 05.12.18 13:54

– Det er jo litt sånn typisk da, at det er han som blir helten. Det hadde ikke vært overraskende det. Man går jo inn med en litt annen innstilling når man møter gamleklubben, sier Ohi Omoijuanfo til VG etter Stabæks trening tirsdag.

Han tror også årets toppscorer i Eliteserien kan ha en fordel av å kjenne til styrkene og svakhetene til spillerne han spilte med i Aalesund. Selv er ikke Franck Boli sikker på om han blir «helten» i kvalikkampene som spilles onsdag og søndag.

Onsdag kan ca. 71 millioner kroner bli dine! Husk å spille Vikinglotto - og lever kupongen din her!

– Jeg vil at Aalesund skal holde seg nede, så ja. Jeg skal gjøre alt jeg kan. Om jeg så må spille keeper, så skal jeg gjøre mitt for at Aalesund holder seg i 1. divisjon, sier spissen som har bøttet inn med mål for Stabæk utover høstsesongen.

– Handler om overlevelse, ikke vennskap

Boli spilte 2016-sesongen i Aalesund, men pådro seg en langtidsskade helt mot slutten av året. Stabæk signerte han skadet, og han kunne ikke spille før i august året etter.

– Det blir spesielt, men jeg har møtt Aalesund som Stabæk-spiller før rett etter jeg kom tilbake fra skade, så det er ikke så stor forskjell. Men det betyr jo mer denne gangen. Begge lag må fighte for plassen så det blir en stor kamp.

– Onsdag handler det ikke om vennskap, men om overlevelse, sier Boli som har scoret 17 mål for Stabæk i årets Eliteserie:

Selv forklarer han den stigende formen med at han har hatt gode medspillere, og han har fått spille på den posisjonen han føler seg best.

– Jeg gleder meg til kampen. Jeg skulle gjerne spilt med en gang, man kjenner at adrenalinet bygger seg opp mens man venter, sier en spent Boli.

Det var emosjonelt

Ohi Omoijuanfo scoret to mål i sluttminuttene av returkampen på Nadderud mot Jerv i 2016, og sørget med det for at Stabæk beholdt plassen i den øverste divisjonen.

– Det hadde vært kult å gjenskape det. Det var emosjonelt for meg ettersom jeg kom fra Jerv året før. Men atmosfæren og alt var helt fantastisk. Når det endte som det gjorde ble det helt perfekt, sier han, om øyeblikket som Moussa Njie beskriver som noe av det beste han har opplevd i sin karriere:

Omoijuanfo er klar på at han mener Aalesund er et lag de bør slå.

– Hvert fall over to kamper. Vi må ikke slippe oss ned, men på vårt beste bør vi slå Aalesund over to kamper.

Tror det er en fordel å starte hjemme

Sportslig leder Ingé Andre Olsen vet at timene frem mot kampstart kommer til å gå tregt, men tror ikke det er noen ulempe at den første av to kamper spilles på Nadderud.

– Det ble foretatt en trekning, men det er en fordel å begynne hjemme synes jeg. For da må du kjøre det remmer og tøy klarer å bære for å ha et godt utgangspunkt før bortekampen. Onsdag er det bare full gass i 90 minutter.

Trener Henning Berg tror ikke det har så mye å si, men påpeker at bortemål kan bli viktig, og at det sånn sett kan være en fordel med bortekampen sist.

Her kan du høre trenerens tanker før første møte mot Aalesund:

Vi anbefaler et spill på Stabæk-seier til 1,90 i odds. Spillestopp er klokken 17.55. Kampen vises på Eurosport Norge.