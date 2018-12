Skal Tom Tvedt , Sven Mollekleiv eller en av de fire andre kandidatene lede NIF i kommende fireårsperiode? Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mollekleivs smarte strategi

Norges Idrettsforbund trenger Sven Mollekleiv mer enn Sven Mollekleiv trenger Norges Idrettsforbund.

Det begynner å dra seg til mot et avgjørende veivalg for norsk idrett. Og det blir denne gangen en langt mer spennende affære enn «alle er enige og så klapper vi i takt»-varianten.

Intet mindre enn seks kandidater står på listen som ble offentliggjort onsdag ettermiddag.

Selv om det formelle valget først tas til våren, er idrettens interne spilleregler slik at mye av realitetsbehandlingen foregår lenge før det skal stemmes.

Derfor er det ytterst interessant hva som finner sted i valgkomiteens videre arbeid.

Mens flere aktører har uttrykt offentlig støtte til utfordrer Sven Mollekleiv, har det vært vanskelig å finne stemmer som klart og tydelig tar til orde for fire nye idrettsår under Tom Tvedts vinger.

Sist vinter oppnådde som kjent et forsøk på å få gjennom et ekstraordinært ting ikke tilstrekkelig oppslutning.

Men det er lite som tyder på at kreftene som var kritiske da, er blitt noe vennligere innstilt til det sittende regimet, selv om det har rent mye vann i elven siden det ble kjent hva First House fakturerte for å skrive mailer på Tom Tvedts vegne.

Advokat og tidligere byråd Geir Lippestad (!), næringslivsveteranen Berit Kjøll, triatlonpresident Arild Mjøs Andersen og volleyballpresident Eirik Sørdahl kompletterer det overraskende store feltet.

Nå blir det interessant å høre mer om hva kandidatene vil med vervet dersom de blir valgt.

Etter å ha snakket med en rekke aktører i organisasjonen, er det for øyeblikket mye som tyder på at Mollekleiv seiler opp som favoritt. Han har blant annet støtte fra mektige Norges Fotballforbund.

Mollekleiv har valgt en interessant innfallsvinkel til eget kandidatur.

Dette er ikke en 63-åring som for alt i verden maser om å få styre norsk idrett.

Det er derimot en erfaren samfunnsaktør, som har sagt seg villig til å ha de nødvendige samtalene, dersom hans ledertjenester skulle være etterspurt.

Idrettsbevegelsen får komme til ham - han løper ikke for enhver pris til idretten. Og som ellers i livet, er en slik strategi ofte ganske vellykket.

Mollekleiv har vært tydelig på si de rette tingene de gangene han har åpnet munnen om NIFs fremtid, og som type fremstår han mer lyttende enn Tvedt har gjort.

Noen har, ifølge NRK, uttrykt bekymring over at han er for ekstern. I tilfelle bør de sette seg godt inn i Mollekleivs bakgrunn, som har et tydelig idrettslig innslag.

Dessuten vil denne bevegelsen, som har så tydelige kulturelle utfordringer, blant annet med mangel på kritiske stemmer internt, ha godt av noen som kan gi sunn input.

Ikke minst vil Mollekleiv kunne håndtere konfliktsaker tydeligere og mer offensivt enn vi har sett under Tvedt.

Nå er det ikke slik at et valg av Mollekleiv vil være en «eureka for alt»-løsning, og de fire som ble kjent i dag kan alle være spennende.

Det er jo heller ikke bare valget av president som blir viktig for den neste fireårsperioden.

Et av problemene har vært at 2015-2019-styret har vært dysfunksjonelt, og her vil det være behov for store utskiftninger fremover.

Her vil både alders- og kjønnssammensetning naturligvis også være viktig, og vi skulle selvsagt gjerne sett flere kvinner i presidentkampen.

I sum har valgkomiteen ingen enkel oppgave, men én ting fremstår temmelig opplagt: Det er tid for forandring helt på toppen.