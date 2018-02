ENDELIG GØY IGJEN: Tiril Sjåstad Christiansen (22) mistet forrige OL etter en korsbåndskade. Foran kampen om slopestyle-medaljene i Pyeongchang har hun vært nær ved å legge opp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

OL-gullhåpet Sjåstad Christiansen: – Jeg var dritt lei alt

TRYSIL (VG) Tiril Sjåstad Christiansen (22) røper at hun kunne ha lagt opp på dagen etter sin siste kneskade for fire måneder siden. Nå mener freeski-kjøreren at hun ved endelig å bli OL-klar allerede «har tatt gullmedaljen».

– Fysioterapeutene og legene sa at det smarteste egentlig ville være å legge opp «i dag». Det var som om jeg hadde en grønn og rød djevel på hver skulder: Den ene sa «gi deg», den andre «hold ut til OL». Jeg er jævlig glad for at jeg ikke besluttet å gi meg, sier Tiril Sjåstad Christiansen over et kafébord i Trysil.

– Sier du at du kunne lagt opp der og da?

– Jeg kunne lagt opp på dagen. Jeg var så dritt lei alt, svarer Norges hittil beste kvinne i slopestyle på ski.

Hun refererer til dagene og ukene etter fallet i Saas-Fee i midten av oktober. Det påførte henne et strekt leddbånd i venstre kne.

VG møtte henne i Trysil mandag. Hun setter kursen for Sør-Korea senere i uken. Kvalifiseringen (to run/omganger) og finalen (tre run) er 17. februar i Pyeongchang. For fire år siden var hun i Sotsji, men legene stoppet henne fra å delta i OL-gullkampen rett før start.

– Det var sjukt tungt sist. Jeg hadde nok ikke tatt inn over meg hvor alvorlig den korsbåndskaden var, forteller Tiril Sjåstad Christiansen.

For noen uker siden strakk eller røk hun et leddbånd i hånden. Gipsen, i rødt, hvitt og blått, skal snart av. Det er en filleskade. Tiril Sjåstad Christiansen har nemlig regnet ut at hun totalt har vært skadefri kun ett år siden gjennombruddet med gull og sølv i to X Games sesongen 2012/13.

– Én full sesong på fem år! Jeg har tilbrakt mye tid i sofaen, på krykker, hos leger og med fysioterapi. Tre operasjoner i løpet av det siste året, sier hun.

Hun forteller at hun aldri før har gravd så dypt etter motivasjonen; at hun har funnet uante «indre superkrefter» takket være en mental rådgiver - Per Eftang, kjent som skøyteløper Håvard Bøkkos «samtalepartner» - en fantastisk kjæreste, sykkelkjendis Dag Otto Lauritzens sønn Stian Lauritzen.

– Jeg har gjort alt jeg kan, og må være fornøyd med hvor jeg er nå. Jeg er ikke på samme nivå ski-messig som de andre. Men jeg har aldri hatt det så gøy på ski, og jeg har kanskje en indre ro som de andre ikke har, sier Tiril Sjåstad Christiansen.

– Jeg er rolig og skal ha det gøy i hver eneste økt i OL, tilføyer hun.

– Når er det ikke gøy?

– Når det gjør vondt. Før tålte jeg alt. Det gjør jeg ikke nå. Jeg skal kaste meg over et hopp på 20 meter. Hvis jeg lander på kulen, kommer jeg til å sette meg ned og grine. Det blir det samme hvis det (hoppet) «går for langt», svarer Tiril Sjåstad Christiansen.

Freeski-kjørernes landslagssjef, amerikaneren Luke Allen (30), mener at Tiril Sjåstad Christiansen er så bra som hun kan være, og at hun er hundre prosent frisk - selv om hun har smerter og «vondt i blant».

– Hun har hatt økter med kvalitet, fremfor kvantitet. Mens de andre har hatt fire dager på ski per uke, har hun hatt to til tre. Hun er solid allround og teknisk god. Løypa i Sør-Korea er variert og krever et bredt register, svarer han på spørsmål om hennes OL-sjanser.

