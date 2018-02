Zucca-jubileum i nytt Rangers-tap

Herman Tinius Folvik

NTB

04.02.18

(Nashville Predators-New York Rangers 5–2) Mats Zuccarello noterte seg for sitt 300. NHL-målpoeng, men kunne ikke snu lykken for New York Rangers som tapte på bortebane.

Etter en målløs første periode, satte hjemmelaget inn to mål i andre periode. Først fikk P.K. Subban nettkjenning etter bare 19 sekunder, før det gikk nesten 17 minutter til Kevin Fiala la på til 2–0.

I tredje periode kom en assist fra norske Mats Zuccarello, som gjorde at J.T. Miller kunne redusere for Rangers. Dermed punkterte han også nullen for Predators' finske keeper, som hadde holdt buret rent i sine to foregående kamper.

Det var Zuccarellos 300. målpoeng i grunnserien i NHL. 94 av dem scoringer og 206 assist.

Videre utover perioden la Colton Sissons på til 3–1 for Nashville, før Mika Zibanejad igjen reduserte for gjestene fra New York. Viktor Arvidsson la på til 4-2, før Kevin Fiala meldte seg igjen og satte sluttresultatet til 5–2 da det sto igjen litt over to minutter på klokken.

Zuccarello fikk drøyt 20 minutter på isen for et New York Rangers som er inne i en dårlig periode og bare har vunnet én av sine siste seks kamper. Laget ligger for tiden på 11. plass i Eastern Conference i den nordamerikanske toppligaen NHL.