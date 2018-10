SUVERENE I SANDEN: Anders Mol og Christian Sørum var så å si helt overlegne da de vant Las Vegas Open søndag kveld norsk tid. Foto: NORGES VOLLEYBALLFORBUND

Sandgullguttene vant sin fjerde finale på rad

SPORT 2018-10-21T19:31:57Z

(Anders Mol/Christian Sørum- Grzegorz Fijalek/Michal Bryl 21–13, 21–17) Norges nye superduo i sandvolleyball vant sesongåpningen og sin fjerde turnering på rad i verdenserien etter å ha feid sine polske motstandere av banen i Las Vegas søndag kveld norsk tid.

Publisert: 21.10.18 21:31 Oppdatert: 21.10.18 22:25

– Det er aldri over før det er over. Men vi merket at de ble mer og mer usikre, og da ble det lettere for oss. Vi spilte en god kamp og de fikk få poeng av oss, sier Christian Sørum til VG etter finaleseieren - før han og Anders Mol hadde mottatt seiersbonusen på 164.000 kroner.

Christian Sørum understreker at seieren var «sjukt viktig», fordi denne turneringen var den første som teller som kvalifisering til OL i Tokyo høsten 2020. Han vedgår at de tidligere turneringene i Hamburg, Wien og Gstaad rager høyere, men full pott i første turnering om OL-poeng er ikke å forakte.

Det norske stjerneskudd-paret må, på bakgrunn av vedvarende suksess det siste halvåret, finne seg i å være blant favorittene til OL-gullmedaljene i Tokyo om to år - som ligger høyt på listen over mål.

– Det var veldig viktig, understreket den norske duoen umiddelbart etter finalekampen med tanke på «OL-poengene».

Anders Mol og Christian Sørum har i motsetning til mange av konkurrentene, spilt invitasjonturneringer under verdensseriens kamppause de siste par månedene. Men nå venter en lengre pause hjemme i Norge, etter en kort sponsor-svipptur innom Monaco.

– Nå har vi tre uker pause. Vi skal være hjemme og slappe av litt. Ligge på sofaen og spise norsk mat. Deretter drar vi til Tenerife i midten av november, der vi skal ligge på treningsleir, forteller Christian Sørum.

På spørsmål fra den amerikanske intervjueren på indre bane - om årsaken til deres enestående suksess - forteller de at «det ikke er så mange strender (beaches) i Norge», men at de benytter et flott anlegg innendørs og oppholder seg mye i Spania («der det er mange fine strender»).

Anders Mol (21) og Christian Sørum (22) er ranket som nummer én i verden i sandvolleyball. De hadde vunnet de tre siste turneringene i verdensserien, og europamesterskapet, foran finalen i Las Vegas søndag kveld norsk tid.

Motstander var det polske paret Fijalek-Bryl, som det norske paret slo 2–1 i finalen i Hamburg tidligere og i Wien tidligere i år. Mol og Sørum var ubeseiret i Las Vegas - årets siste turnering - foran «reprisen» mot Fijalek-Bryl.

Det polske paret ba om time out da Mol og Sørum tok ledelsen 7–4 i første sett.

Foran et fåtallig publikum i finalen i den såkalte firestjerners-turneringen «Las Vegas Open» i FIVB Beach volleyball world tour (opp til fem stjerner) var det imidlertid åpenbart vanskelig å bringe Mol/Sørum ut av fatning. De ledet 12–9 før første, korte pause. Deretter gikk de opp til 15–9, etter en spektakulær ballveksling - som endte med en briljant norsk avslutning.

– Vi hadde en god plan i blokk og forsvar. Det medførte at de ble usikre i angrep, sier Chistian Sørum.

Polen ble utspilt, Mol og Sørum tok første sett med 21–13.

– Fantastisk spill av Norge, må jeg si, uttalte kommentatoren som dekket finalen på YouTube.

Han hadde liten tro på at den de skulle slippe opp på gassen. Snarere tvert imot.

I pausen foran andre sett sto Elvis, en kopi vel å merke, for underholdningen.

Da den var over, tok Grzegorz Fijalek og Michal Bryl et lite grep om hendelsene. Sørum reduserte til 4–5, Fijalek fortsatte likevel å utfordre ham - uten å lyktes så mye som han nok ønsket. Polen misset en serve. Det gjorde ikke Sørum og Mol, som satte opp en super blokk - og enda en.

Dermed var settbildet snudd. Norges sandvolleystjerner ledet 10–8 da det var tid for en kort pause. Ved den neste, en teknisk pause, ledet Norge 12–9. Polen vartet opp med tidvis solid og lovende spill, men Mol og Sørum var enda bedre - Anders Mol blant annet med syv blokkeringer på stillingen 16–11 i andre sett.

Michal Bryl satte inn et serveess til 16–18, men Sørum og Mol lot seg ikke affisere. De tok seieren lett hjem med settseieren 21–17.