Sommeren 2007 Barn i svømmehall. Føtter på stupebrett. Basseng. Barndom. Foto: Sara Johannessen/ NTB scanpix

Svømmeforbundet hardt ut mot NIF: – Passivt og lettvint

SPORT 2018-11-02T09:54:11Z

Norges Svømmeforbund føler at de ofres når Norges idrettsforbund foreslår at svømmehaller ikke lenger skal få tippemidler.

Publisert: 02.11.18 10:54

Forslaget innebærer at svømmehallene skal inn på statsbudsjettet – og er et ledd i at Norges idrettsforbund skal vedta en ny anleggspolitikk .

– Idrettsstyret har nylig vedtatt et utkast til en ny anleggspolitikk og sendt denne ut på høring til idrettskretser og særforbund. Etter planen skal anleggspolitikken vedtas i januar 2019, opplyser anleggsrådgiver Torstein Busland i NIF.

Idrettsforbundet satser på at forslaget i Fjørtoft-utvalget om et løft i byggingen av svømmehaller gjennomføres – med penger over statsbudsjettet.

Men svømmepresident Cato Bratbakk er ikke så fornøyd med å skulle konkurrere med alle andre gode formål på statsbudsjettet:

– For norsk svømmeidrett vil dette være alvorlig og gi svømmeidretten store utfordringer. Jeg er sterkt kritisk til at NIF har tatt en slik passiv og lettvint holdning for å få mer penger til andre idrettsanlegg, fastslår svømmepresidenten.

– NIF burde heller jobbe politisk for å få mer tippemidler til anleggsutbygging. Det at vi må jobbe politisk med dette på statsbudsjettet, vil bli en utfordrende oppgave for vårt særforbund. Norsk idrett er en stor idrettsfamilie med mange grener. Det er viktig at vi står sammen som en enhet i de ordninger vi har, og ikke som nå, ved å ta noen ut. Det er fristende å sitere George Orwell fra Animal Farm «Vi er alle like, men noen likere enn andre».

Torstein Busland i Norges idrettsforbund opplyser at Fjørtoft-utvalget foreslo at det tiårige svømmehall-løftet skulle gjennomføres i et faglig og finansielt forpliktende samarbeid mellom tre departementer: Helse, Kultur og Kunnskap.

– Idrettsstyret støtter dette uten å ta stilling til hvilke departementer som skal bidra. En løsning hvor svømmehallene finansieres over statsbudsjettet bidrar til at en får frigjort spillemidler som kan brukes på andre typer anlegg. Et annet argument er at svømmeferdigheter for barn er et av kompetansekravene i grunnskolen. Idrettsstyret forutsetter at svømmeklubbene sikres tilgang til svømmehallene på samme måte som før, fastslår Busland.

– Dersom regjeringen følger opp forslaget i Fjørtoft-utvalget om et svømmehall-løft, vil det bli bygget flere svømmehaller, noe som vil bedre situasjonen for svømmeidretten.

Men svømmepresident Cato Bratbakk kjøper ikke NIFs argumenter.

– Jeg har liten forståelse for NIFs argumenter som en god begrunnelse for å ta bort svømmeanlegg fra spillemidlene. Jeg lurer på hvilke typer anlegg de ønsker å ta bort ved neste korsvei, for å få inn noen millioner til andre prioriterte anlegg?

– Føler dere at dere er overkjørt av NIF i denne saken?

– Jeg har vel opplevd at dette er mer eller mindre vært bestemt fra dag én. Arbeidsprosessen i forkant har ikke hatt noen betydning for dette utfallet. Vi har hele tiden vært klare i våre politisk innspill til NIF at dette er ikke ønskelig for oss.

– Er det historisk sett riktig å si at svømmehallene var spydspissen i bruk av tippemidler til bygging av idrettsanlegg i Norge?

– Det mener jeg bestemt at vi kan si. Utbyggingen av svømmeanlegg har vært et vesentlig bidrag til at ordningen kom på plass og har vært en suksess for norsk idretts anleggsutbygging.