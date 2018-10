Sparket trener etter anklager om sexovergrep

En mannlig trener tilknyttet Østerrikes skiforbund har fått sparken etter at bladet Der Spiegel skrev at han for mange år siden tok del i et seksuelt overgrep.

Hendelsen, en gruppevoldtekt av en ung kvinne, skal ha skjedd før mannen fikk jobben i skiforbundet (ÖSV), men forbundet var ikke oppmerksom på anklagene. Årsaken er ifølge ÖSV at mannen aldri ble dømt.

Etter at Der Spiegel omtalte anklagene tok forbundet affære, og etter nærmere undersøkelser og kontakt med eksterne advokater er samarbeidet over. Onsdag offentliggjorde skiforbundet at mannen er ferdig i jobben med umiddelbar virkning.

– Juridisk kan saker foreldes, men moralsk skjer det aldri, sier ÖSV-president Peter Schröcksnadel og sportsdirektør Hans Pum i en pressemelding.

Østerrikes skiforbund har rundt 450 utøvere og 200 trenere og støtteapparat. Forbundet har vært rammet av flere anklager om seksuelle overgrep i kjølvannet av metoo-kampanjen, og ledelsen har uttalt at forbundet har nulltoleranse for seksuell trakassering.

– ÖSV må være eksemplarisk. Vi forventer at alle ansatte og trenere har et plettfritt rykte. Alle ansatte i ÖSV er forpliktet til å behandle folk med respekt, sier Schröcksnadel.