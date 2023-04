PANGSTART: Kasper Fosser startet o-sesongen på perfekt vis.

Fosser vant verdenscupåpningen i orientering

O-sportens «wonderboy» Kasper Fosser (24) hadde flyt og vant langdistansen som åpnet verdenscupen i orientering i Våler i Østfold torsdag.

Seiersvante Fosser spurtet inn til nok en seier, men denne gang med svært knapp margin. Toer Emil Svensk var bare tre sekunder bak nordmannen, mens Emil Regborn var ytterligere seks sekunder unna.

– Helt «crazy»! Jeg liker ikke å tape. Og seier er seier, enten man vinner med ett sekund eller ti minutter, sa Fosser etter løpet.

Han lå bak svenske Svensk og Regborns passeringstider hele veien, men spurtet til seier etter en teknisk og taktisk solid gjennomføring.

Ekstra imponerende var seieren når man tar i betraktning at Fosser akkurat ble løpsklar etter en lyskeskade.

– For en uke siden var jeg usikker på om jeg i det hele tatt kunne starte i dette løpet. Siden har det kommet seg dag for dag, og i dag var lysken bra nok til at det akkurat ikke hemmet meg.

Nest best av de norske herrene ble Lukas Liland på 10.-plass. Eskil Kinneberg gjorde også et bra løp med 12.-plass.

Orienteringsløperen Marie Olaussen.

Alexandersson best

I kvinneklassen var den rutinerte svensken Tove Alexandersson best i sesongens første løp. Sara Hagström fra Sverige var 55 sekunder bak på 2.-plass, mens norske Marie Olaussen kom i mål til 3.-plassen.

De norske var gode i langdistanseløpet på hjemmebane. Olaussen, som selv er fra Østfold, ble hektet av med 4.43 minutter av vinneren.

Dette var Olaussens første pallplass i verdenscupen.

Andrine Benjaminsen fulgte opp med 4.-plass. Hun hadde 6.20 minutter opp til vinneren.

Marianne Andersen tok seg også inn blant de ti beste. Hun hadde tiden 1.30.27. Ingen andre norske var inne blant de 20 beste.

På lørdag er det mellomdistanse i Våler. Søndag står stafetter på programmet.

