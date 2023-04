Nederlandsk eliteseriekamp stanset etter ølkasting mot assistentdommer

Fotballkampen mellom Groningen og NEC Nijmegen i nederlandske Eredivisie lørdag ble avbrutt etter at en linjedommer skal ha blitt truffet av et ølkrus.

18 minutter var spilt da noen på tribunen kastet et ølbeger på den ene assistentdommeren. Det førte til at kampens dommer umiddelbart stanset kampen.

Etter mer enn tjue minutter med diskusjoner i etterkant av episoden, ble det besluttet at kampen ikke skulle settes i gang igjen.

Ifølge flere nederlandske medier opplyses det at en ny dato for kampen vil bli kommunisert ut på et senere tidspunkt. Groningen-direktør Wouter Gudde sier ifølge ad.nl at det trolig blir uten tilskuere.

Lørdagens kamp ble spilt på Groningens hjemmebane. Den norske duoen Johan Hove og Isak Määttä startet begge kampen.

Nederlandsk fotball har nye og strenge regler som omhandler episoder der det kastes gjenstander fra tribunen inn på banen.