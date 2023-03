1 / 3 GLEDESRUS: Maren Lundby kan juble for bakkerekord i Planica. forrige neste fullskjerm GLEDESRUS: Maren Lundby kan juble for bakkerekord i Planica.

Maren Lundby med bakkerekord: – Å, fy fader!

PLANICA (VG) Maren Lundby (28) vartet opp med et monsterhopp på 139,5 meter og er i delt ledelse etter første omgang av storbakkerennet i Planica.

Finaleomgangen pågår nå

Maren Lundby er virkelig tilbake i form etter flere tøffe år med skader, vektproblemer og OL-drømmen som brast.

I storbakken i Planica slo hun til med 139,5 meter på første hopp - ny bakkerekord med 4,5 meter og delt ledelse med kanadiske Alexandria Loutitt på 130,9 poeng. Hun kom som skutt ut fra hoppkanten her i Slovenia.

Katharina Althaus, som har tatt tre VM-gull i Planica, er nummer tre - 4,9 poeng bak lederduoen. Anna Odine Strøm er nummer fem, 6,3 poeng bak.

– Jeg tenkte «å, fy fader!». Det var helt sinnssyk høyde hele veien. Fytti rakker’n. Jeg har aldri gått så høyt før, sier Lundby til NRK.

– Det er så vakkert som idretten kan bli egentlig. Først og fremst er det fantastisk at Maren får oppleve sånne hopp. Det er tross alt det Maren jobber hardt for. Når det i tillegg gjør at hun er med å lede VM etter den kampen hun har vært igjennom, så er det vanskelig å finne gode ord for det, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til VG.

Men landingen var ikke like perfekt – 28-åringen ble litt for dyp og ble trukket en del av dommerne med 15,5, 14,5 og 15 som tellende stilkarakterer.

TV-bildene viste at Kolbu-hopperen var nede i snøen med hånden, men dommerne godkjente hoppet.

– Jeg var ikke redd, men jeg visste liksom ikke helt hvordan jeg skulle komme meg ned på beina. Det er veldig høy kurve her i utgangspunktet, og jeg tror aldri jeg har gått så høyt før, nei, sier Lundby før hun svarer på mulighetene for seier:

– Det er en omgang til, og da kan det snu. Jeg hadde dårligst forhold i prøveomgangen, men nå hadde jeg best forhold så langt. Det skiller vel 35 poeng i kompensasjon, og det er ganske mye.

– Det er det her jeg har jobbet for ... fantastisk, oppsummerer hun til NRK.

Lundby er regjerende mester i stor bakke fra VM i Oberstdorf i 2021.