GULLGUTTER: Jens Lurås Oftebro, Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber og Jørgen Graabak tok medalje av edleste valør under lagkonkurransen i kombinert i Slovenia.

VM-heltene med gulltrekk: − Vi hadde en baktanke

PLANICA (VG) Et uventet norsk valg bidro til et perfekt utgangspunkt for Norge i kampen mot Tyskland. Lørdag kan Jarl Magnus Riiber ta sitt fjerde gull på en uke.

Kombinertidrettens aller største stjerne, Jarl Magnus Riiber (25), var ventet å hoppe sist av de norske utøverne under onsdagens lagkonkurranse. I stedet satte Norge sitt sterkeste kort som nummer to.

Endringen førte til utsøkte forhold, bakkerekord og et massivt press på Tyskland og resten av konkurrentene.

– Vi legger grunnlaget i hoppbakken. Vi hopper så bra at Tyskland må spille ut sitt sterkeste ankermannskort, Vinzenz Geiger, tidlig på langrennsdelen. Det er et underkommunisert poeng, sier Jørgen Graabak til VG.

Graabak gikk selv ut som nummer tre på den avsluttende langrennsstafetten for Norge, før han sendte Riiber ut på ankeretappen i duell med Julian Schmid.

– Vi tvinger Tyskland til å spille ut Geiger på andreetappen i stedet for å ha ham på sisteetappen mot Jarl. Det er et viktig poeng for oss, forteller 31-åringen.

Riiber var overlegen i avslutningen mot Schmid. Etter et dramatisk sammenstøt på vei inn mot stadion, rykket den norske kombinertprofilen i den siste bakken og distanserte motstanderen fullstendig.

– Vi var ganske fornøyde med det. Slik situasjonen ble, visste jeg at jeg er fryktelig rask i en «uthvilt» spurt mot Schmid, forteller Riiber til VG om «gulltrekket».

MOT GULL: Her sender Graabak (i midten) ut Riiber (til venstre) i avsluttende duell med tyske Julian Schmid på kombinertutøvernes lagkonkurrans i Planica.

25-åringen har tatt tre av tre mulige gull så langt i VM, men innrømmer at jobben kunne blitt vanskeligere hvis utfordreren var Geiger på den siste etappen.

– Jeg kan bli litt mer usikker hvis Geiger går for et langrykk og forsøker å mørne meg i fem kilometer. Da kunne kanskje ting sett annerledes ut, men samtidig følte vel Tyskland at de hadde en veldig god ankermann i Schmid. Han er fryktelig god i avslutningen, sier Riiber.

BLE DISTANSERT: Julian Schmid (med oransje lue) kunne ikke ta Riiber i avslutningsduellen om gullet.

Han forklarer at ledelsen etter hopprennet var avgjørende for Tysklands valg.

– Hvis de hadde satt Julian Schmid på andreetappen til Geiger, og han hadde en dårlig dag, kunne avstanden til oss vært 20 sekunder eller mer. Da ville Jørgen økt den avstanden til kanskje 40 sekunder på sin etappe. Da hadde jeg gått en parademarsj. Så mye kan det ha å si hvis du putter feil person på en etappe, sier Riiber.

– Du ble satt som hopper nummer to tidligere på dagen. Hvor mye hadde det å si for utfallet her?

– Det var litt for å sette trykk på de litt dårligere hopperne. De blir gjerne satt i gruppe én eller to. Hvis jeg kunne få farten litt lavere og sette litt press i den runden, koker det fort mer i topplokket til hopper nummer tre og fire. Vi hadde en baktanke med det, sier Riiber og smiler.

Norges landslagstrener, som deler etternavn med Tysklands ankermann, er glad for den norske lagprestasjonen. Nå øyner både Jan Schmid og Riiber muligheten for et fjerde gull under avslutningskonkurransen i storbakken på lørdag etterfulgt av 10 kilometer i langrennsløypen.

– Det har gått ekstremt bra. Det er deilig å se at Jarl, etter å ha hatt en litt kronglete sesong til nå, har klart å snu det og kommet tilbake som ordentlig sterk her. Han er veldig nøye og veldig nysgjerrig. Det har han alltid vært, og nysgjerrighet er nok det som beskriver han mest. Det må han heller aldri miste, sier Schmid til VG.