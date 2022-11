4. AUGUST 2022: Brittney Griner får sin dom i Khimki-retten utenfor Moskva: ni års fengsel for ulovlig besittelse av cannabis.

Biden om stjernen i straffeleir: − Jeg håper Putin vil forhandle

USAs president Joe Biden håper at hans russiske motpart Vladimir Putin er villig til å gå i forhandlinger som gjør at den amerikanske basketballstjernen Brittney Griner (31) kommer ut av russisk fengsel.

Onsdag ble det kjent at Griner er overført fra varetekt i Moskva til å sone sin dom på ni år i en straffeleir - på et foreløpig ukjent sted i verdens største land.

I sin pressekonferanse onsdag - etter tirsdagens mellomvalg i USA - kommenterte Joe Biden Griner-saken:

– Mitt håp er at nå som valget er over, vil Putin være villig til å diskutere med oss og være villig til å snakke mer seriøst om en fangeutveksling, sier presidenten ifølge AP.

– Min intensjon er å få henne hjem ... Jeg er bestemt på å få henne hjem, og få henne trygt hjem, sier Biden.

FORHANDLINGER? Et bilde av Vladimir Putin vises bak Joe Biden.

En rekke medier, blant annet CNN, har rapportert om et mulig fangebytte mellom USA og Russland. Det er snakk om at Griner og Paul Whelan - som er dømt til 16 års fengsel for spionasje - kan byttes mot den russiske våpenhandleren Viktor Bout. Han er dømt til 25 års fengsel i USA og blir ofte kalt «dødens kjøpmann». Men det har også vært andre navn inne i bildet.

– Hvert minutt som Brittney Griner må sone urettmessig i Russland er ett minutt for mye, sier pressetalspersonen i Det hvite hus, Karine Jean-Pierre.

– Som vi har sagt før ga den amerikanske regjeringen et betydelig tilbud til russerne om å løse de nåværende uakseptable og urettmessige fengslingene av amerikanske borgere.

Brittney Griner er to ganger OL-mester i basketball og en av sportens største stjerner.

Hun ble i august dømt for brudd på Russlands narkotikalover etter at hun i februar ble pågrepet på Sjeremetjevo-flyplassen utenfor Moskva med cannabisolje i bagasjen. Pågripelsen skjedde kort tid før Russland invaderte Ukraina.

Griner anket dommen - men dommen ble stående og er nå rettskraftig. Det er det som er grunnlaget for at russiske fengselsmyndigheter har sendt henne til en straffeleir, der dommer vanligvis sones.

Den russiske UD-talskvinnen Maria Zakharova bekreftet sist uke at det er forhandlinger om utlevering av blant annet henne.