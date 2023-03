SCORET: une Heggebø scoret Branns mål mot FC København. Her er han fra en kamp i fjorårets sesong i 1. divisjon.

Brann holdt København til uavgjort

(FC København - Brann 1–1) Branns rekke som ubeseiret i 2023 fortsatte i 1-1-møtet med FC København.

NTB

Aune Heggebøs straffescoring i det 41. minutt ble Branns eneste i kampen, men det sto ikke på sjansene. Bortelaget burde ha tatt ledelsen etter hvilen.

Da lobbet innbytter Bård Finne over FCKs keeper og så ballen bli reddet av en desperat motspiller. I sluttfasen var det nesten utrolig at Brann ikke fikk ballen i nettet.

Thore Pedersen, Felix Horn Myhre, Japhet Sery Larsen og Sivert Heltne Nilsen kom alle til store muligheter. Sistnevnte prøvde seg på et saksespark, og kun en feberredning avverget scoring.

Brann fikk straffe etter at Frederik Børsting ble revet ned i FCK-boksen. Før det hadde de danske vertene gått opp i 1-0 ved Mamoudou Karamoko. Også han scoret på et straffespark.

Etter pause byttet FC København seg svakere, og Brann koblet et skikkelig grep om kampen.

Eirik Hornelands menn har imponert stort i vinter og er ubeseiret etter åtte oppgjør. To av dem ble vunnet i cupen mot Haugesund (3-1) og Sandefjord (3-0). Mange spår at Brann kommer til å gjøre et knakende godt comeback i Eliteserien.

