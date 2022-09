OMSTRIDT: Magnus Carlsen (venstre) trakk seg fra turneringen i St. Louis etter tapet for Hans Niemann (høyre). Mandag møttes de to igjen, et parti som kun varte i noen sekunder. Bildet er tatt fra partiet deres i St. Louis.

Magnus Carlsen bryter tausheten: − Jeg skulle gjerne sagt mer

Onsdag kveld uttalte Magnus Carlsen seg for første gang om konflikten med amerikanske Hans Niemann.

– Jeg skjønner veldig godt at situasjonen som er nå er uheldig for mange, sier Carlsen til TV 2 onsdag kveld.

Både Hans Niemann og Magnus Carlsen er videre til kvartfinale i Julius Baer Generation Cup. Nå kan duoen igjen møtes – men først i en finale.

Mandag trakk Carlsen seg på svært kontroversielt vis etter å ha gjort bare ett trekk mot Niemann. Nå kan duoen møtes på nytt for tredje gang på kort tid.

– Kommer du til å stille (i en eventuell finale) mot Niemann, ble Carlsen spurt under TV 2s sjakksending.

– Det vil tiden vise, da. Jeg skal komme meg dit først, svarte han med et smil.

– Mener du at Niemann er en juksemaker? spør TV 2s Jon Ludvig Hammer.

– Jeg kommer til å uttale meg etter turneringen, mandag eller tidlig en gang neste uke. Jeg skulle gjerne sagt mer nå om forskjellige ting. Jeg får vente litt, svarer Carlsen.

Han har også onsdag kveld snakket med Chess24.com.

– Dessverre kan jeg ikke snakke om akkurat det, men folk får trekke sin egen konklusjon, og det har de definitivt gjort. Jeg må si at jeg er veldig imponert over Niemanns spill og jeg synes mentoren hans, Maxim Dlugy, må ha gjort en veldig god jobb, sier Carlsen på en underfundig måte.

– På en generell basis mener jeg at juksemakere i fremtiden ikke bør bli tatt lett på - enten online eller over brettet, fortsetter Carlsen.

De åtte beste av de 16 spillerne som deltar i turneringen, er med videre til torsdagens kvartfinaler. To av de åtte er både Carlsen og Niemann. Magnus Carlsen fikk høyest poengsum (34) av samtlige og vant de innledende rundene med en avstand på ni poeng til andreplasserte Arjun Erigasi. Niemann ble nummer tre med 24 poeng.

Carlsen skal møte Levon Aronian i kvartfinalen, mens Niemann skal bryne seg på Quang Liem Le.

Kvartfinalene starter klokken 18.00 torsdag og sendes på TV 2 Sport 2.

Bakgrunnen for at Carlsen ga seieren til Niemann mandag er at nordmannen nylig trakk seg fra storturneringen Sinquefield Cup i USA etter å ha tapt for nettopp Niemann. I etterkant har det sirkulert hissige rykter om at årsaken var juks fra amerikanerens side, noe Niemann bestemt har avvist. Niemann har imidlertid erkjent at han har jukset i onlinekamper da han var yngre.

Ifølge chess24.com skal det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) komme med en uttalelse om Carlsen og Niemann innen de kommende dagene.

Info Topp 8 – Julius Baer Generation Cup Magnus Carlsen - 34p Arjun Erugaisi - 25p Hans Niemann - 24p Rameshbabu Praggnanandhaa - 23p Vincent Keymer - 23p Quang Liem Le - 22p Christopher Yoo - 21p Levon Aronian - 21p Torsdag: Kvartfinaler

Fredag: Semifinaler

Lørdag: Finale del 1

Søndag: Finale del 2 Vis mer

Det ble ikke noe færre konspirasjonsteorier i sjakkverdenen etter at de møttes igjen mandag.

– Det er fullstendig uakseptabel oppførsel å tape med vilje. Det er det mest usportslige som finnes i konkurranseverden, sa Jon Ludvig Hammer på TV 2s sending mandag.