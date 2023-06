SKEPSIS: Det er tvil om amerikanske myndigheter vil godta golftourens nye struktur. Her er Viktor Hovland under Travelers Championship i Connecticut 24. juni.

PGA og LIV enige – skepsis blant politikere

PGA-touren og LIV Golf vil opprette et amerikansk datterselskap som skal administrere golftourenes kommersielle investeringer og verdier, skriver Reuters.

Reuters har fått innsyn i rammeverket for avtalen mellom PGA og LIV og det nye selskapet. Der kommer det blant annet fram at Yasir Al-Rumayyan, som styrer Saudi-Arabias statlige investeringsfond, PIF, blir styreleder for selskapet, mens PGA-toursjefen Jay Monahan blir administrerende direktør.

Selskapet vil registreres som et datterselskap av PGA, og i rammeverket heter det at PGA-touren skal ha en permanent, kontrollerende andel av selskapets styre, uavhengig av størrelsen på den saudiarabiske investeringen.

BER OM DOKUMENTASJON: Den amerikanske senatoren Richard Blumenthal.

Den amerikanske senatoren Richard Blumenthal har bedt PGA og LIV om dokumentasjon og flere detaljer om sammenslåingen, særlig knyttet til bekymringen for den saudiarabiske regjeringens rolle i avtalen.

Demokratiske Blumenthal leder senatets faste underkomité for etterforskning, og han ønsker mer informasjon om hvordan den ideelle organisasjonen PGA inngikk et samarbeid med kommersielle LIV Golf.

Komiteen vil også se på hvordan det nye selskapet skal struktureres og drives, og han har stilt spørsmål ved hvordan PGA-touren tenker å bevare sin skattefritaksstatus.

Rammeavtalen man nå er kommet til enighet om, innebærer at alle rettslige prosesser mellom partene er avsluttet, ifølge Reuters.

Pengestinne LIV Golf ble startet i fjor og fikk mye kritikk fordi Saudi-Arabia anklages for å bruke touren som et verktøy for sportsvasking.

11. juli skal rammeverket etter alt å dømme opp i en høring i det amerikanske senatet der Monahan, Al-Rumayyan og LIV Golf-sjef Greg Norman er kalt inn for å vitne. Den omstridte sammenslåingen mellom golftourene har allerede møtt krass kritikk hos politikere i Washington.