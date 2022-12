KRITISK: Den 17 år gamle jenta er én av 285 personer som lever på såkalt «kode 6» i Norge. I tillegg kommer nesten like mange som lever på «kode 7».

17-åringen lever i skjul: Slutter på fotball dersom kampene strømmes

ØSTLANDET (VG) Jenta på 17 år frykter sin egen far og bor på hemmelig adresse. Hun slutter på fotball når det monteres strømmekameraer på norske idrettsanlegg.

– Hun får ikke lov til å fortsette dersom disse kameraene blir tatt i bruk, forteller en kvinne til VG.

Hun sitter ved siden datteren sin i en bolig på Østlandet. De to bor på såkalt «kode 6» – en av politiets aller strengeste sikkerhetstiltak.

Det er 285 personer som gjør nettopp det i Norge akkurat nå, ifølge tall fra Kripos. I tillegg kommer 262 personer som bor på hemmelig adresse.

– Jeg får kanskje ikke lov, men jeg har ikke lyst heller. Å spille foran slike kameraer er ikke verdt risikoen, sier 17-åringen.

Av sikkerhetshensyn har VG valgt å holde mor og datters identitet hemmelig.

Kommunikasjonssjef i MyGame, Svein Graff, svarer lenger nede i saken.

Info Hva er MyGame? MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer selskapet breddekamper fra hele Norge. «Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres.

Tidligere i år ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over.

MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29 %), Amedia (20 %) og MyGame Group AS (51 %). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne. Vis mer

Bruker automatiserte kameraer

VG har den siste tiden skrevet om strømmetjenesten MyGame, som flere særforbund er i ferd med å rulle ut over hele landet:

Ved hjelp av automatiserte kameraer skal bredde- og ungdomsidrett kunne filmes, slik at familie langt unna kan følge kampene, samtidig som klubbene mottar 20 prosent av inntektene som kommer inn.

Resten går til det TV 2- og Amedia-eide selskapet MyGame.

KODE 6: Datteren og moren gjemmer seg for 17-åringens far.

Allerede før den første utrullingen har funnet sted, har VG avslørt alvorlig systemsvikt: Ved et tilfelle ble en 12-åring filmet i en slåsskamp på banen. Klippet lå ute på TV 2 Play i en uke.

I et annet tilfelle ble en kamp flyttet i siste liten. Derfor ble en gruppe unge jenter filmet mens de trente – uten at de var klar over det.

– Sånn er det hele tiden i ungdomsfotballen: Kampene blir flyttet rett før kampstart. Det skjer ofte. Da er det ikke lett å stole på dette systemet, sier 17-åringen VG møter.

– Vi tåler ikke en feil

Hun satser ikke på fotballen, forteller hun. Men idretten er et fristed. Hun tenker på andre ting enn skole og venner når hun er ute på banen.

Familien har invitert VG inn i stua si. På bordet er det satt ut kjeks og kaker.

– Jeg kommer til å føle at kameraene er påskrudd hele tiden, selv om de kanskje ikke er det. Det er ubehagelig, ikke minst fordi vi vet at det har blitt begått feil allerede. Vi tåler ikke én feil. Vi orker ikke gå gjennom alt sammen én gang til, sier 17-åringen.

Les også Unge idrettsutøvere ønsker strømming av egne kamper Vår undersøkelse viser at 84 prosent av spillere i aldersgruppen 15–18 år ønsker strømming i idretten velkommen.

MyGame har inngått samarbeid med blant annet håndballforbundet, fotballforbundet og ishockeyforbundet.

De understreker at hver enkelt utøver skal kunne reservere seg mot filming, og at resten av laget da ikke vil få vite hvem som har satt en stopper for strømmingen.

MYGAME-TOPP: Kommunikasjonssjef Svein Graff.

Målet er blant annet å hindre at privatpersoner filmer i mindre ordnede former.

Jenta på 17 år kjøper ikke det argumentet:

– Folk kommer til å filme privat i fremtiden også. Det kommer bare i tillegg til dette systemet, sier hun.

– Du tror ikke problemet forsvinner med MyGame?

– Nei, sier 17-åringen.

Flyktet gjennom Syria til Norge

Mor til 17-åringen forteller om en voldelig far som kidnappet barna i utlandet. De fikk hjelp til å rømme hjem til Norge på dramatisk vis, blant annet gjennom Syria.

I dag vet ikke familien om familiefaren befinner seg i Norge eller utlandet. Stresset er konstant, selv om det har gått noen år.

Kommunikasjonssjef Svein Graff i MyGame ønsker å berolige 17-åringen og hennes mor:

– Hun vil aldri bli filmet eller identifisert av MyGame. Vi forstår selvsagt frykten, og nettopp derfor har vi fra første dag vært ekstremt opptatt av å beskytte de aller mest sårbare spillerne. Idrettens systemer er koblet opp mot Politiet og Folkeregisteret, og oppdateres daglig, skriver Graff i en e-post til VG.

Les også Bjørn reserverte datteren mot MyGame-filming: – Du blir «party pooperen» TRONDHEIM/OSLO (VG) Bjørn Broum tok det aktive valget om å reservere datteren mot å bli filmet av MyGames kameraer – og…

– Hvordan er det å leve med denne frykten?

– Det går opp og ned, men det er ikke lett. Vi har flyttet og byttet navn to ganger allerede. Jeg orker ikke det én gang til, forteller moren.

Datteren nikker ved siden av henne.

– Jeg prøver å ikke gå rundt og tenke på det, men vi har alltid forsøkt å unngå kameraer, sier hun.

Hun elsker fotball, forteller hun. Men snart kan det være slutt.

– Å spille foran slike kameraer er ikke verdt det, mener 17-åringen.

MyGame: Vil få filming inn i mer kontrollerte former

Kommunikasjonssjef Svein Graff i MyGame understreker at enhver kamp som involverer spillere med hemmelig adresse, automatisk blir blokkert og aldri filmet.

Han karakteriserer dagens situasjon, uten MyGame, som «et mylder» uten en slik mekanisme. Graff viser til hvordan foreldre, venner og cuper selv filmer barn og unge i idretten.

– Disse følger heller ingen retningslinjer, slik vi gjør. Derfor florerer det med ulovlige bilder og videoer av barn og unge på nett, som aldri slettes. Idrettens strømmeprosjekt vil forhåpentligvis bidra til økt bevissthet rundt hva som er lov, slik at vi kan få filmingen inn i mer kontrollerte former. Og slik at 17-åringen og andre kan føle seg tryggere, skriver Graff.

ENIGE: Mor og datter er enige om at 17-åringen må gi seg dersom kampene hennes skal streames i 2023.