NORGESMESTER: Therese Johaug tok en overlegen seier da hun ble norgesmester i terrengløp i Frognerparken søndag. Foto: Tore Meek/NTB SCANPIX

Mads Kaggestad: – Johaug fortjener Egebergs ærespris

Mads Kaggestad er krystallklar: Dopingdommen mot Therese Johaug (31) bør ikke stå i veien for å gi henne Egebergs ærespris.

Søndag løp Johaug inn til et suverent NM-gull i terrengløp, i august ble hun norgesmester på 10.000 meter. Dermed ble det tre VM-gull i langrenn og to norske friidrettsgull i 2019.

Dermed regnes Johaug som aktuell for det som for mange blir holdt som den mest prestisjefylte prisen i norske idrett: Egebergs ærespris.

les også Johaug tok gull i sitt første friidretts-NM etter «tjuvtrening» på bane

– Jeg har ikke noe imot at hun får den. Det som er den store forskjellen for, er at dommen sier at hun ikke dopet seg med vilje. Det var håpløst det som skjedde, det var utrolig ødeleggende for omdømmet til Therese og norsk idrett, men hun er altså ikke dømt for å ha dopet seg med viten og vilje, sier TV 2s sykkel- og dopingekspert og tidligere proffsyklist Mads Kaggestad til VG og legger til:

– Jeg syns hun fortjener Egebergs ærespris. Panelet som skal bestemme dette kan se bort fra den saken nå, siden det ikke var med hensikt.

EKSPERT: Mads Kaggestad fulgte Johaug-saken tett for TV2. Her var han i Lausanne da Therese Johaug hadde saken sin oppe i CAS (idrettens voldgiftsrett). Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Tror du hun får prisen?

– Det tror jeg hun har gode sjanser til, svarer Kaggestad.

Det er Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité som deler ut prisen.

Kriterier for å få Egebergs ærespris Kandidaten skal ha fremragende prestasjoner i en idrettsgren: Topplassering i internasjonale mesterskap som verdensmesterskap (VM), Olympiske leker (OL), Paralympiske leker (PL) eller World Cup sammenlagt.

• Kandidaten skal ha utmerket seg i andre idrettsgrener; nasjonale topplasseringer i minst en idrettsgren.

• Kandidaten kan bedrive hovedidrett og sideidrett samtidig, eller innenfor en rimelig tidsperiode.

• Kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier.

(Kilde: Idrettsforbundets hjemmeside).

Løfaldli: Bør ikke få prisen

Birger Løfaldli er sportskommentator i Adresseavisen. Han er tydelig i sin vurdering, og mener VM-dronningen fra Seefeld ikke bør få prisen.

– Hun fortjener prisen etter prestasjonene, men hun bør ikke få den på grunn av signalene Norge da sender. Vi ville ha syntes det var merkelig om en utøver fra et annet land som for eksempel Russland, Østerrike, Frankrike eller Tyskland, som har vært utestengt for brudd på dopingregelverket, fikk en slik pris, sier Løfaldli og fortsetter:

– Det er noe av det samme da Martin (Johnsrud Sundby) ikke fikk Holmenkollmedaljen. Det er viktigere at vi er tydelige på å signalisere hva Norge mener for å bekjempe doping internasjonalt enn at de to utøverne får disse prisene, selv om de rent sportslig fortjener det.

les også Sundby får ikke Holmenkollmedalje på grunn av dopingdom

KOMMENTATOR: Birger Løfaldli i Adresseavisen. Foto: Patrick da Silva Sæther

– Tror du Johaug får prisen?

– Nei, fordi det vil være såpass kontroversielt og de signalene Norge da sender vil være uheldige.

Johaugs manager: Ikke tema

Dagbladets kommentator Esten O. Sæther skrev mandag at juryen må gi Johaug prisen til våren. «Therese Johaug er blitt mester for andre gang i friidrett. Det gir en god jury sjansen til å rette opp en skamplett i norsk idrett», skriver Sæther.

les også Johaug om følelsen etter sitt beste VM: - Det er rart å si det

Langrennsløper knuste løperne i terrengløp-NM:

VGs sportskommentator Leif Welhaven har tvilt seg frem til at Johaug ikke bør få prisen.

«Kan en dopingdømt utøver motta den mest prestisjefylte æresprisen i norsk idrett? Den problemstillingen blir mildt sagt krevende for komiteen som deler ut Egebergs ærespris», skriver Welhaven.

les også Therese Johaug i tårer etter CAS-dommen: – Jeg kan ikke skjønne straffen

Løfaldli har lest begge kommentarene.

– Om man skal se bort fra det som er skjedd, fordi det ikke ble gjort med vilje, så må man kjøre den tankegangen også når utenlandske utøvere hevder det samme, og hvor det ikke finnes bevis på at handlingen ble gjort med vilje. Det er vanskelig. Johaug har beviselig hatt dette stoffet i seg, selv om ingenting tyder på at det skjedde med vilje, sier Løfaldli.

Johaugs manager Jørn Ernst forteller til VG at Egebergs ærespris ikke har vært et tema mellom ham og Johaug.

– Jeg har ingen kommentar i forhold til den diskusjonen som pågår nå, om Therese fortjener den eller ikke. Jeg tenker at juryen i Egebergs ærespris får ta den beslutningen basert på sine gjeldende kriterier, og utifra det velge den rette kandidaten de mener fortjener prisen, sier Ernst til VG.

POPULÆR: Therese Johaug tok seg tid til å stille opp på selfies etter triumfen søndag. Foto: Tore Meek/NTB SCANPIX

Juryen for prisen består av tidligere idrettspresient Børre Rognlien (leder), tidligere OL-mester i stafett i langrenn Brit Pettersen Tofte og tidligere viseidrettspresident Odd-Roar Thorsen.

Skiforbundet, Friidrettsforbundet, Hedmark Idrettskrets og Johaugs idrettsklubber kan nominere henne. Hverken Skiforbundet, Friidrettsforbundet eller IL Nansen har foreslått Johaug foreløpig. De forteller til VG at det ikke er på agendaen nå. Men de har god tid, fristen er ved utgangen av april neste år.

