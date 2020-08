NYTT SAMARBEID: VG og resten av Schibsted-avisene vil ha et tettere samarbeid om sportssaker fremover. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

VG skal levere sportsnyheter til andre aviser

VG Sporten har inngått et nytt samarbeid om deling av sportsinnhold til avisene i Schibsted og Polaris.

– Vi ser på dette som en strategisk viktig og riktig avtale for VG-sporten. Vår journalistikk vil nå ut til enda flere lesere. Vi får et enda bedre grunnlag for å utvikle fremtidens sportsdekning på alle plattformer, sier VG-redaktør Gard Steiro.

Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad har inngått et samarbeid med VG om løpende dekning av nasjonal og internasjonal sport. VG blir som et nyhetsbyrå for sport for disse avisene og flere andre aviser i Polaris-konsernet. Avtalen betyr blant annet at videodekningen av sport blir bedre i alle aviser og at lokale sportsredaksjoner fortsatt kan konsentrere seg om den lokale sportsdekningen.

– Dette er en bra avtale for VG Sporten. Vi skal fortsette å være Norges ledende sportsredaksjon, og dette samarbeidet gjør at journalistikken vår vil nå ut bredere enn før. Det sikrer også satsingen på sport i VG inn i fremtiden, sier sportssjef Eirik Borud i VG.

De største abonnementsbaserte avisene i Schibsted og Polaris har samarbeidet om løpende dekning av nasjonal og internasjonal sport i 19 år gjennom selskapet 100% Sport - tidligere 100% Fotball. Flere andre aviser i Polaris-konsernet har etter hvert blitt en del av samarbeidet. Fellesenheten 100% Sport blir nå nedlagt som konsekvens av den nye avtalen.

– Vi har vært godt fornøyd med 100% Sport i alle disse årene. Nå er vi kommet til en skillevei, der vi enten måtte rekruttere, eller se etter andre måter å få levert byrådelen av sportsinnholdet. I en tid der alle må bli mer effektive, gir det mening å søke samarbeid med VG, som er så sterke på sport, ikke minst levende bilder, sier sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.

Samarbeidet skal etter planen være operativt i løpet av senhøsten.

Kirsti Husby, sjefredaktør i Adresseavisen, understreker at den lokale sportsdekningen alltid vil være viktigst for dem:

– Avtalen med VG gjør at vår egen sportsredaksjon fortsatt kan prioritere lokal sport, der vi alltid skal være best. Dette er det aller viktigste for leserne våre. Samtidig gir det en betydelig tilleggsverdi at vi har tilgang på nasjonal og internasjonal sport fra en så sterk samarbeidspartner.

Nedleggelsen av 100% Sport fører ikke til kutt i antall stillinger. Trine Eilertsen sier at avtalen med VG kommer i stedet for planlagte nyrekrutteringer i 100% Sport og at det er behov for de få årsverkene som nå er i denne enheten på andre områder.

Publisert: 24.08.20 kl. 10:12

