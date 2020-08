FALT PÅ TAMPEN: Viktor Hovland startet fantastisk, men rotet vekk muligheten på tampen. Foto: Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland raknet etter drømmestart

Viktor Hovland (22) startet vanvittig på siste dagen av Northern Trust-turneringen, men rotet det til på de siste hullene.

Dagen fikk en pangstart allerede på hull 2, da Hovland satte innspillet rett i hullet og fikk en eagle. Deretter gikk det slag i slag, i en helt vanvittig rekke. Bare se på dette:

Hull 3: Birdie

Hull 4: Birdie

Hull 6: Birdie

Hull 7: Birdie

Hull 9: Birdie

Samtidig gjorde han ingen store feil, og sikret trygt par på de andre hullene. Dermed kunne Hovland runde på −7, og hadde plutselig tatt et stort jafs på resultatlistene. Halvveis ut i runden hadde han klatret opp til en delt femteplass, samtidig som flere bak han ennå ikke hadde startet dagen.

Hovland fulgte opp med en rekke solide par på de siste ni hullene, før han satte en ny strålende birdie på hull 13. Så begynte nedturen.

Hull 15 ble et sjeldent skår i gleden da Hovland rotet det til og endte opp med dobbel bogey. Hovland skulle chippe seg inn på green, men ballen gikk ikke over hellingen og trillet tilbake til beina til nordmannen. Dermed gikk et helt slag i vasken, og etter at en bogeyputt gikk utenfor hullet, måtte han ta til takke med dobbel bogey.

Han fulgte opp med par på hull 16, men på det nest siste hullet gikk det galt igjen. Puttene satt ikke på greenen, og Hovland måtte ha tre forsøk på å få ballen i hullet. Dermed ble det bogey, og Hovland hadde falt fra delt fjerdeplass til en delt 19.-plass på tre hull.

På siste hull ble det par. Hovland endte dagen på −5, med −12 totalt. Foreløpig ligger han på en delt 19.-plass, men veldig mange er ikke ferdigspilt.

Dermed klatrer trolig Hovland på resultatlisten i turneringen, men han får også en annen opptur. Hovland satte seg også i en bedre posisjon til å få delta i sesongavslutningens Tour Championship.

Northern Trust-turneringen er nemlig den første i tre ledd av FedEx playoffs, hvor kun de aller beste i PGA Touren får delta. Denne helgen var det kun de 125 beste som fikk være med, før de 70 beste etter helgen tar seg videre til neste helgs BMW Championship. Der er Hovland naturligvis inne.

Etter neste helg vil kun de 30 beste i PGA-touren denne sesongen få være med til Tour Championship for å sikre seg seieren.

Med dagens prestasjon klatrer Hovland opp til en forventet 25.-plass på rankingen, før alle er ferdigspilt.

Publisert: 23.08.20 kl. 21:25

