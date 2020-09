PÅ VEI BORT: Aron Dønnum skal være på vei til italiensk fotball. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Dønnum bekrefter akseptert bud fra italiensk klubb

Aron Dønnum bekrefter til Eurosport at Vålerenga har akseptert et bud fra den italienske Serie B-klubben Lecce.

Vålerenga-profil Aron Dønnum skal være på vei bort fra klubben. Det var Eurosport som først omtalte saken.

Til kanalen bekrefter spilleren selv at Vålerenga har akseptert et bud fra den italienske klubben Lecce.

– Kan bekrefte det, ja, skriver Dønnum i en SMS.

Han legger likevel til at ingenting er bestemt ennå.

– Vi har mottatt bud, men er på ingen måte i mål så det er nok en liten misforståelse. Gjenstår noen viktige punkter og får se hvordan det går utover, sier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen til VG.

Dønnum har kontrakt med Vålerenga ut 2021-sesongen.

I sommer uttalte 22-åringen til VG at det var en drøm at utenlandske klubber viste interesse for ham.

– Det er morsomt selvfølgelig. Det er en drøm å bli sett av folk rundt omkring i utlandet. Det er selvfølgelig noe jeg tar med meg, sa han da.

