NYTT STED: Therese Johaug har vært å se på NRK i mange helger gjennom mange år. Fra 2021 tar Nent Group over verdenscupen i langrenn. Foto: Bjørn S. Delebekk

NENT Group overtar NRKs vinter-rettigheter: - Vi er selvfølgelig skuffet

NRKs lange tradisjoner for å sende vintersport blir i stor grad brutt i 2021. Da tar Nent Group over mesteparten.

Det skriver begge partene i en pressemelding torsdag morgen.

– Vi er selvfølgelig skuffet. Disse rettighetene er viktige for oss, og vi strakk oss svært langt økonomisk for å sikre oss disse, sier redaktør for NRK Sport, Egil Sundvor, i en pressemelding.

Han forteller at NRKs bud dessverre ikke nådde opp. Ifølge NRK ble sluttsummen så stor at det ble umulig for statskanalen.

NENT Group, som står bak Viasat, har sikret rettighetene til verdenscupen i alpint, langrenn, skihopp, kombinert, snowboard, freestyle og freeski. Nent Groups avtale inkluderer VM i nordiske grener i 2023 og 2025. Sendingene skal bli vist på Viaplay og Viafree, Viasats betalings-TV-kanaler og NENT Groups gratis TV-kanaler.

– Denne avtalen er virkelig en milepæl for oss. I NENT Group-sammenheng måler den seg med kjøpet av rettighetene til Ishockey-VM i 1989 og OL i 2011. Vinteridretten har en særegen posisjon i Norden, og i Norge spesielt, og vinteridretten har skapt noen av de største idrettsstjernene i historien, sier Anders Jensen, president i Nent Group.

FIS-pakken som nå er solgt inneholder cirka 200 renn fordelt på VM og verdenscup, og står for om lag 40 prosent av det totale vintertilbudet NRK har i løpet av en vintersesong. Rettighetene gjelder ikke verdenscuprenn i Norge, Østerrike og Sveits. Avtalen gjelder heller ikke skiskyting og skøyter, skriver NRK i pressemeldingen.

– Vi vil understreke at det fremdeles blir vintersport på NRK i årene fremover. I de neste to sesongene er porteføljen tilnærmet uendret. Vi har fortsatt store, samlende eventer i porteføljen, sier Sundvor.

Sundvor lover også at NRK vil være offensive for å finne nye rettighetsområder fremover.

Publisert: 11.04.19 kl. 08:16 Oppdatert: 11.04.19 kl. 08:30