Lorentzen holdt hoftetrøbbel hemmelig i tøff sesongstart

Norges OL-gullvinner Håvard Lorentzen (27) røper at han har hatt langvarige problemer med venstre hofte.

– Jeg liker ikke å bruke unnskyldninger for ikke å gå fort. I dette tilfellet klarer jeg ikke å gå fort fordi det gjør vondt, svarer Håvard Lorentzen på spørsmål om hvorfor han ikke – før nå – har villet oppgi årsaken til denne sesongens resultat-nedtur.

Foran EM enkeltdistanser i Heerenveen 10.–12. januar sier Norges sprinttrener Jeremy Wotherspoon (43) at han har forståelse for at gullgutten ikke har ønsket å bruke det som unnskyldning. Den tidligere verdensrekordholderen sier at han heller ikke ville ha gjort det.

14 gull i Heerenveen-EM Sverre Lunde Pedersen på 5000 meter (lørdag) og lagsprintlaget med Håvard Lorentzen (fredag) er Norges beste medaljesjanser i EM enkeltdistanser i Thialf i Heerenveen. Totalt er det 14 medaljeøvelser i Thialf: Fredag fra klokken 19.30: 1500 meter kvinner og menn, lagsprint kvinner og menn. Lørdag fra klokken 13.40: 500 meter kvinner og menn, 3000 meter kvinner, 5000 meter menn Søndag fra klokken 14.15: Lagtempo kvinner og menn, 1000 meter kvinner og menn, fellesstart kvinner og menn Viasat 4 viser mesterskapet med Even Wetten og Mikael Flygind Larsen som kommentatorer.

– Han er ikke typen til å komme med unnskyldninger. Alle skøyteløpere har problemer. Det er en del av sporten. Det blir problematisk hvis du må kjenne at alt er «perfekt». Hvis du forteller om alle problemene, blir du vant til å ha unnskyldninger, mener kanadieren.

Håvard Lorentzen – som vant sølvmedaljen på 500 meter i distanse-VM i februar i fjor – forteller at han «har slitt en stund». Det startet forrige sesong, da han gikk svingene. Ved starten av denne sesongen ble det smertefullt. Det har påvirket akselerasjonen, toppfarten, rytmen og timingen. Han er blitt sliten tidligere enn normalt i løpene på 500 og 1000-meter.

– Jeg tror det er noe som har bygget seg opp over tid. Når jeg har hatt smerter, har jeg kjent det hele tiden. Når jeg har bøyd bena for å sette meg på do. Foran løp har det hendt at jeg ikke har kjent noe. Antagelig fordi jeg har hatt mye adrenalin i kroppen. Når jeg har begynt å gå (løpene), har det lugget, forklarer han.

MR-bilder har, som Håvard Lorentzen uttrykker det, utelukket en del ting. Av hensyn til EM i Heerenveen fredag (lagsprint), lørdag (500) og søndag (1000 meter) har det ikke vært gjennom en fullverdig fysiologisk test. Derfor er han ikke blitt forelagt en diagnose, og derfor kan han ikke gi et klart svar på hva som er årsak til smertene.

– Det er ikke en muskel i alle fall. Sener eller bein? Jeg vet ikke, sier Håvard Lorentzen – som ble sprintverdensmester to uker etter 500-gullet og 1000-sølvet i Pyeongchang-OL for to år siden.

Han sto over Norgescup-løpene på Hamar i romjulen. Tirsdag for tre dager siden gjennomførte han en hard økt på EM-isen i Thialf. Da hadde han mindre kjenning av smertene enn tidligere. De har gjerne «dukket opp» etter økter med høy intensitet og når han har løftet vekter.

– Jeg har fått trene som normalt siden Nagano (verdenscup i midten av desember) og til nå, med noe lavere intensitet. Smertene har gradvis avtatt. Det skal bli spennende å se hva tre løp i helgen vil medføre, sier Håvard Lorentzen.

Han mener Norges beste sprintmedaljesjanse er på lagsprinten fredag. Han sier også at planen hans fortsatt er å gå verdenscupen i Calgary 7.–8. februar, distanse-VM i Salt Lake City 13.–16. februar, VM i Vikingskipet 28. februar til 1. mars og verdenscupfinalen i Heerenveen 7.–8. mars.

