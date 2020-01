Lindvik nummer to i Hoppuka: - Det er helt sykt

BISCHOFSHOFEN (VG) Det ble en umulig oppgave for hoppukedebutant Marius Lindvik å ta den første norske sammenlagtseieren i Hoppuka på 13 år, da polske David Kubacki bestemte seg for å sveve hele bakken ned.

Oppdatert nå nettopp

21 år unge Lindvik var nummer to foran det siste rennet, nordmannen ble til slutt nummer to sammenlagt. Han ble nummer tre i rennet i Bischofshofen.

– Det er helt sykt. Jeg slet litt med å finne ut av bakken her, men syns jeg gjorde det i 1. omgang. Jeg hadde ikke forventet dette da jeg dro ned hit. Det er morsomt, sier Lindvik til TV 2.

David Kubacki ledet med 9,1 poeng foran siste hoppkonkurranse, og han økte til 14,2 poeng etter 1. omgang i Bischofshofen etter et kanonhopp på 143 meter. Han hoppet 140,5 meter i sitt hopp nummer to.

Han hadde som mål å bli topp 10.

– Dette er det beste jeg har gjort i livet. Det er helt sykt. Jeg har ikke ord jeg nå. Det er helt sykt at jeg presterer på så høyt nivå under hele turneringen, sier 21-åringen til TV 2.

Lindvik hoppet også strålende, men 139 meter var ikke godt nok i jakten på polakken. 21-åringen fra Rælingen hoppet 137 meter i 2.-omgang.

Slik så det ut da Lindvik vant nyttårshopprennet:

– Det er helt enormt. Tre pallplasser. Det er helt syk dette. Og for et thriller av et renn dette ble, sier pappa Trond Lindvik til TV 2.

De er på ingen måte skuffet over at det ikke ble sammenlagtseier, og lo litt av spørsmålet.

Sensasjonell Hoppuke

Mamma Torill lover litt god mat når sønnen, som bor i kjelleren hos foreldrene, kommer hjem.

Lindvik har hatt en sensasjonell Hoppuke. Han hadde ingen seire i verdenscupen før han vant i Innsbruck og Garmisch-Partenkirchen. 21-åringen hadde én pallplass i verdenscupen individuelt, han ble nummer tre i Klingenthal i desember, bak Ryoyu Kobayashi og Stefan Kraft.

Foreldrene til hoppkometen, Torill og Trond, kastet seg på flyet og tok turen til Østerrike da sønnen plutselig hoppet seg inn i toppen.

– Det er veldig kult at de er kommet ned. De skal i hvert fall ikke få angre på dét, sa Marius Lindvik til ved sletta i Bergiselbakken sist fredag.

Lenge siden norsk seier i Bischofshofen

Norge har 12 seiere i Paul Ausserleitnerbakken. Men vi må helt tilbake til 2011 for å finne siste triumf. Da var det Tom Hilde som vant. Året etter endte Anders Bardal på 2.-plass. Samme plassering fikk Anders Jacobsen året etter. Siden har ingen nordmenn vært på pallen i avslutningsrennet.

STOLTE FORELDRE: Torill og Trond Lindvik hadde tatt turen for å se sønnen hoppe for seier i Hoppuka. Her sammen med sønnen Marius etter 1. omgang. Foto: Geir Olsen/NTB SCANPIX

Jacobsen er den siste med sammenlagtseier (2007). Anders Fannemel var sistemann på pallen sammenlagt med tredjeplass (2018).

Beste norske hopper i Bischofshofen er Bjørn Wirkola. Legenden har tre seiere. Den siste (1972) er kanskje den mest imponerende. Og kom noen måneder etter at han hadde scoret for Rosenborg i cupfinalen (4–1 over Fredrikstad).

Publisert: 06.01.20 kl. 19:09 Oppdatert: 06.01.20 kl. 19:26

Mer om

Flere artikler