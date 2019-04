TOPPSCORER: Odds Torgeir Børven har scoret flest mål etter tre runder i Eliteserien. Foto: Trond Reidar Teigen/ NTB Scanpix

Brennhete Børven har lært av nedturene: – Skal ikke være blodseriøst

SKIEN (VG) Etter flere år med nedturer er Torgeir Børven (27) tilbake i storslag. Han har ikke vært i bedre scoringsform siden 2012.

Han står med solide fire mål på de tre første kampene. Han er toppscorer i Eliteserien. Sist han scoret i tre runder på rad var i sin første Odd-periode tilbake i 2012.

– Det er overraskende lenge. Det er ikke bra at det har gått så lang tid, men det er godt å være tilbake der. Jeg får prøve å fortsette i samme stil fremover, sier Torgeir Børven til VG.

Han kom tilbake til Odd foran sesongen i fjor. Den ble delvis ødelagt av skader og det endte med bare fem mål i Eliteserien. Nå har han fått selvtilliten tilbake.

– Jeg har jobbet godt i vinter og i sesongoppkjøringen. Jeg har sluppet unna skader og har kunnet pushe meg selv hver uke. Jeg har kjent på kroppen at det gir resultater, og det gir selvtillit. Da får du lyst til å jobbe hardere for å ta neste steg igjen, forklarer Børven.

Slik så det ut da han scoret to mål i serieåpningen:

Han slo gjennom i Odd og bøttet inn mål fra 2009–2012. Børven dro så til Vålerenga før turen gikk videre til nederlandske Twente og så Brann. Det ble færre og færre mål. I Twente ble det fire. I Brann ble det bare tre.

– Hvordan vil du rangere det stedet du er på nå sammenlignet med resten av karrieren din?

– Toppen var i Twente. Da vi tok medalje der, hadde et veldig godt lag og treningshverdagen og alt var helt topp. Men det gikk jo ikke helt supert sportslig etter hvert. Odd her nå er nok nummer to, svarer Børven.

– Sportslig, da?

– Sportslig sett var det nok starten i Odd. Da slo jeg gjennom og ting var veldig bra. I Vålerenga var det middels. I Brann var det ikke all verden. Twente ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt. Litt på grunn av skader, men mest på grunn av meg selv.

– Hvorfor gikk det ikke som du tenkte i Twente?

– Du har nesten så lyst til å lykkes at du tenker for mye på alt mulig. I stedet for å slappe av og tenke at fotball er kjekt. Du har jo holdt på med det hele livet fordi det er moro. Du står ikke opp klokka seks hver dag i sommerferien for å trene og spille fotball fordi du må. Det er fordi det er det kjekkeste du vet. Det skal ikke være blodseriøst hele veien, svarer Børven.

Fakta om Torgeir Børven Født: 3. desember 1991, Øystese 2009–2012: Odd (24 mål) 2012–2013: Vålerenga (11 mål) 2014–2017: Twente (4 mål) 2016: Brann (Lån) 2017–2018: Brann (3 mål) 2018-: Odd (9 mål) Vis mer vg-expand-down

Nå er han tilbake i et Odd-lag som har startet sesongen på nært best mulig vis. De står med syv poeng på de første tre kampene mot Brann, Rosenborg på Lerkendal og Kristiansund.

– Sånn vi har fremstått de tre siste kampene viser at vi kan være med der oppe. Men det er jo det å levere stabilt på et sånt nivå. Om vi holder gruppa skadefri og får trent som vi har gjort kan det bli veldig bra, sier Børven.

Det var han som sørget for at Odd tok med seg poeng hjem fra Lerkendal:

Får ros fra sjefen

Børven får også ros av Odd-trener Dag-Eilev Fagermo, som har kjent 27-åringen siden han var tenåring.

– Det er veldig gledelig. Han er en spiller jeg liker godt, og som har vært her siden han var veldig ung. Vi har greid å børste støv av ham igjen, sier Fagermo om spissens målform.

– Hvordan har dere jobbet sammen for at han skulle få tilbake selvtilliten?

– Det er først og fremst tillit. Han vet at treneren har veldig troen på ham og ha har kvaliteter som passer inn i vårt system. Da er det bare å la ham spille. Da kommer selvtilliten. Han er veldig hardtarbeidende og veldig seriøs. Når du er i så god form får du igjen for det, svarer Odd-treneren.

