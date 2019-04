MEKTIGERE SJEF: Espen Bjervig har vært langrennssjef i skiforbundet siden i fjor. Nå får han også det øverste ansvaret for eliteløperne etter Vidar Løfshus som gir seg. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Reagerer på at Bjervig «ansatte seg selv» som sjef: - Det er pussig

Langrennssjef Espen Bjervig hadde ansvaret for å ansette arvtageren etter Vidar Løfshus, men tok jobben selv. Adressa-kommentator Birger Løfaldli mener det kan få folk til å reagere.

Espen Bjervig var den som kalt inn til jobbintervjuer og ledet intervjuene i jakten på ny landslagssjef i langrenn.

Torsdag ble det klart at det ikke blir ansatt noen ny landslagssjef, men at Bjervig overtar de mest synlige oppgavene etter Løfshus selv, med direkte ansvar for landslagstrenerne til elitelagene.

– Måten dette skjedde på er pussig. Det kan komme reaksjoner mot det, spesielt fra dem som var interessert i jobben. Det er litt spesielt når Bjervig som har stått i bresjen for denne ansettelsen ender opp med å ta den selv, sier Løfaldli til VG.

Bjervig fortsetter samtidig i den jobben han allerede har hatt som langrennssjef, mens Pål Rise får ansvar for kompetanseutvikling og administrative funksjoner.

– Jeg har ikke ansatt meg selv. Jeg har samme stilling som før, men siden langrennskomiteen har gjort en omprioritering, så har jeg nå mer vekt mot sport enn det administrative, sier Bjervig til VG.

Ulf Morten Aune får oppfølgingsansvar for Pará Elite, junior- og rekruttlag.

30 personer søkte stillingen etter Løfshus.

Bjervig understreker at det var to prosesser som gikk samtidig, ansettelse av ny landslagssjef samtidig som langrennskomiteen så på hvordan langrenn skulle være organisert i fremtiden.

– Bør noen av dem som var til intervju hos deg føle seg lurt, når du fikk jobben?

– Ingen trenger å føle seg seg lurt, men om noen er skuffet over ikke å få jobben, så er det greit, svarer Bjervig.

Løfaldli er ikke overrasket over at Bjervig tar over det sportslige ansvaret etter Løfshus.

ADRESSA-KOMMENTATOR: Birger Løfaldli er ikke overrasket over at Vidar Løfshus ikke ble erstattet. Foto: Patrick da Silva Sæther

– Bjervig er kvalifisert, og kan fungere i jobben. Det er prosessen som er pussig, gjentar Løfaldli og legger til:

– Det er viktig at Torbjørn Skogstad (leder i langrennskomiteen) har deltatt. Om Bjervig-løsningen allerede i starten var et alternativ her, så er det merkelig at han skulle stå i front for å velge riktig kandidat. Og nå viser det seg jo at han var en kandidat. Langrennskomiteen kunne hyret inn et eksternt byrå, det hadde vært det mest ryddige i prosessen for å finne den beste landslagssjefen.

Han vil ikke si hvor mange som var inne til intervju til stillingen som landslagssjef.

Langrennskomiteen skulle godkjenne ansettelsen, som Bjervig fikk i oppgave å lede.

Torbjørn Skogstad har ikke svart på VGs henvendelse torsdag kveld.

NRK-ekspert Fredrik Aukland var tidligere sjef for sveitserne med Dario Cologna i spissen. Han var i samtaler om jobben. Men på grunn av familiesituasjonen med fire små barn, så var det ikke denne jobben aktuell for ham nå.

Publisert: 26.04.19 kl. 07:03