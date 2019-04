UENIG: Mike Jensen synes ikke noe om at Jesper Mathisen tror Rosenborg-spillerne gruer seg til kampen mot Molde. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

RBK-spillerne fnyser av Mathisen-utspill: – Kanskje derfor han la opp for lenge siden

TRONEDHEIM (VG) Rosenborg-spillerne er sterkt uenige med TV 2s ekspert Jesper Mathisen – som tror fjorårets seriemestere gruer seg til storkampen mot Molde søndag.

– Jeg tror ... Nei, egentlig gidder jeg ikke svare på sånt, sier RBK-kaptein Mike Jensen og rister på hodet.

Rosenborg har bare tatt to poeng på de fire første kampene i Eliteserien, og ligger nest sist på tabellen. I et intervju med TV 2 sier ekspert og tidligere fotballspiller Jesper Mathisen at han tror Rosenborg-spillerne nå gruer seg til storkampen mot Molde søndag kveld.

– Molde er det beste laget. De har den beste spilleren i Magnus Wolff Eikrem og gleder seg til å ta mot Rosenborg på Røkkeløkka. Jeg tror Rosenborg-spillerne gruer seg litt, sier han til kanalen.

VG møter Mike Jensen og Gjermund Åsen etter Rosenborgs trening på Ranheim-kunstgresset torsdag. Ingen av de to er særlig begeistret når de får høre Mathisens utspill.

– Den dagen man gruer seg til å spille fotballkamper bør man legge opp. Det er kanskje derfor han la opp for lenge siden, sier kaptein Jensen med et glimt i øyet.

Nysigneringen og trønderen Gjermund Åsen himler med øynene når han hører spørsmålet og sier følgende til VG:

– Hvis man gruer seg til sånne kamper man får klokken åtte så kan du finne deg noe annet å gjøre. Det er de kampene man vil spille og det er det man drømmer om når man er langt nede i kjelleren. Jeg er helt sikker på at alle virkelig gleder seg til den kampen.

– En perfekt kamp

– Hva tenker du om at Jesper Mathisen tror spillerne gruer seg til kampen mot Molde?

RBK-trener Eirik Horneland ler litt før han svarer.

— Det ville vært et veldig dårlig utgangspunkt for oss om spillerne gikk og gruet seg til å spille mot Molde. Dette er spillere som har vært med på å vinne mye og jeg tror de gleder seg veldig til å fatt på Molde, sier Horneland.

Når Molde står på motsatt halvdel søndag kveld er det et lag som har hatt en betydelig bedre sesongstart enn Rosenborg. De leder serien med 10 poeng, men har en kamp mer spilt enn mange. Molde er tippet som gullkandidat denne sesongen. Likevel mener Horneland det passer veldig bra at den kampen kommer akkurat nå.

– Det er en perfekt kamp nå. Det er en perfekt kamp hvor vi kan gå inn med rett kampmentalitet, og det er en kamp vi virkelig ønsker å vinne, sier han.

RBK hadde også en tøff sesongstart i fjor, men da snudde det med 4–0 mot nettopp Molde i april. Mike Jensen tror også det passer bra at det er Molde som venter neste runde.

– For første gang på veldig mange år er det ikke vi som er favoritter i den kampen. Vi må se litt på hva det gjør med inngangen til kampen for både oss og Molde. Det var litt det samme da vi møtte Molde i fjor, og vi vet alle hvordan det endte. Vi håper på en reprise, sier Jensen, og legger til hvorfor spillerne gleder seg til kampen.

– Det er de to beste lagene i Norge. Det er en toppkamp. Det er en fin ramme og et lokalderby med god rivalisering på godt og vondt. En oppgave man alltid gleder seg til, sier han.

Kampen sendes på Eurosport Norge søndag 20.00.

Publisert: 25.04.19 kl. 15:08