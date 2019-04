Casper Ruud tapte sin første ATP-finale: - Han var best

(Casper Ruud - Christian Garin, 6–7, 6–4, 3–6) Casper Ruud (20) hadde alle muligheter til å ta føringen i det tredje og avgjørende settet, men kollapset - og klarte aldri å slå tilbake i en høydramatisk finale.

– Han leverte på slutten og var den beste spilleren i dag. Vi er gode venner utenfor banen, og jeg håper å få møte ham igjen, sa den tapende finalisten på courten etter finalen.

De fulgte hverandre som skygger i det siste og avgjørende settet, men da Casper Ruud hadde en gyllen mulighet til å gå opp i 3–2-ledelse, misbrukte han tre strake break-baller - og slo bort flere ganger med forehand.

– Det var kjempebra spill hele veien her, og finalen er hans beste kamp i turneringen. I avgjørelsen kan det virke som han hadde en seier i bakhodet, og det er vanskelig å komme tilbake etter å ha misbrukt tre slike muligheter, sier Eurosports tennis-ekspert Christer Francke.

Dermed ga han Christian Garin føringen, og chileneren, rangert som nummer 73 i verden, så seg ikke tilbake.

– Casper, du er en fantastisk spiller og kommer til å få mange finaler om du spiller som dette, sa chileneren etter seieren var i boks.

Han vant tre game av de fire siste og snøt Ruud for tittelen, i nordmannens aller første finale på ATP-nivå. Samtidig mistet 20-åringen muligheten til å overgå sin far Christian, som aldri klarte å løfte en ATP-tittel, og bli første nordmann til å løfte tittelen.

Men for en dramatikk det var, over to timer og 29 minutter med intens tennis.

Tie break

Det første settet var en berg-og-dal-bane. Casper Ruud virket preget av sin første finale da han tidlig havnet under med to game, men han slo tilbake og radet opp en fantastisk rekke med game.

Plutselig hadde han snudd til 5–4 og hadde muligheten til å snyte sin chilenske rival for det første settet. Med 30–0 i det som kunne bli det siste gamet, gikk han mot en drømmestart.

Men Garin hadde mer i seg, kjempet seg tilbake og reddet 6–6 - og såkalt «tie break», med førstemann til syv poeng.

Og med 4–7 i den avgjørende fasen av det første settet, havnet nordmannen under i Houston.

Ruud utlignet

Det andre settet begynte som det det første ble avsluttet, og Ruud havnet tidlig på defensiven. Garin tok ledelsen 1–3 og var plutselig på stø kurs til tittelen.

Så var det Ruud sin tur til å finne frem overlevelsesevnen. Han vant break poeng og serve poeng om hverandre, snudde til 4–2 på kort tid - og leverte en nydelig avslutning da han sikret 6–4 i andre sett.

Dermed ble det et høyinteressant tredje og siste sett, i 20-åringens aller første finale på ATP-nivå, som altså endte med chilensk seier.

Men Casper Ruud ligger likevel an til å smadre sin personlig beste-rangering.

Nå er han rangert som nummer 68 i verden.

Publisert: 14.04.19 kl. 23:38 Oppdatert: 15.04.19 kl. 00:19