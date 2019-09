Bokseren Hadi Srour nekter for dopingbruk etter positiv prøve

Hadi Srour (23) mener at det ikke er et eneste bevis for at han har inntatt stoffet EPO han har testet positivt på. Den positive prøven avla han angivelig mens han hadde ferie 15. juli i sommer.

– Jeg har testet positivt på EPO, det har jeg fått beskjed om, sier Hadi Srour.

Han sier også at han er blitt «frarøvet» VM neste uke «på premisser som ikke er riktige».

– Hvis dette ikke ender godt, går ikke jeg tilbake i et system som ikke fungerer, sier han til VG under pressekonferansen.

Han gir klart uttrykk for at han ikke vil gå tilbake til boksingen, hvis han skulle bli utestengt fra sporten. Han innrømmer at han ikke helt har forstått hvor alvorlig dette er, og at han da han fikk beskjeden nesten begynte å le. Han kunne ikke tro det.

– Jeg skjønner godt at folk ikke tror meg, fordi alle sier at de er uskyldige. Jeg kommer ikke til å bruke en krone eller kalori mer på dette, sier han med tanke på den videre gangen i saken.

Han hevder at han fra Antidoping Norge har fått beskjed om at dopingmiddelet er funnet i en urinprøve, etter først - i brevs form - ha fått beskjed om at stoffet var funnet i hans blod. Han forteller også at det er snakk om syntetisk EPO. Testen ble foretatt 15. juli i sommer, i hans «eneste» ferieuke i år.

– Forrige torsdag fikk jeg beskjed om at jeg hadde testet positivt i mitt blod. Da jeg kom til møtet med etterforskerne, ba de om unnskyldning og sa «beklager», du har testet positivt i urin - ikke i blod, sier Srour under møtet med pressen på Ullevaal stadion.

– Antidoping mener at jeg har fått syntetisk EPO mens jeg sprang rundt på festivaler, sier Srour blant annet.

Han mener at testet av ham ble tatt etter at han var dehydrert i forbindelse med en festival i Stavern. Han mener at han ikke har nødvendige ressurser til å bruke dette stoffet. Han sier det ikke ville være mulig for ham å injisere EPO.

Han sier at han har avlagt 22 dopingprøver siden han var 15 år gammel, og at han er på prioritert utøverliste hos Antidoping Norge. Han har med andre ord meldeplikt. Han hevder også at han etter den positive prøven har avlagt prøver som har vist seg å være negative.

Hadi Srour bekreftet tidlig onsdag morgen overfor VG at det var han som hadde avgitt positiv dopingprøve, kort tid etter at Norges bokseforbund hadde sendt ut pressemelding om at en av deres utøvere hadde gjort det - uten å nevne navn.

Klokken 14.00 ankom Hadi Srour pressekonferansen på Ullevaal stadion.

Generalsekretær Erik Nilsen innledet den. Deretter uttalte president Odd Haktor Slåke seg.

– Det er mye følelser, det er mye som skjer, innledet Erik Nilsen.

Haktor Slåke fortalte at Hadi Srour var blitt trukket fra VM kommende helg. Bakgrunnen var en melding fra Antidoping Norge 29. august om at Srour hadde testet positivt. Den såkalte B-prøven er blitt analysert i dag, med Srour til stede. Haktor Slåke mente i sin innledning at forbundet hans har gått foran i antidopingarbeidet.

Hadi Srour starter det som skal bli en lengre redegjørelse. Han sier at «alle» skjønner at dette er en feil.

– Jeg vet at B-prøven er negativ. Hundre prosent. Men jeg er redd for at den kan være positiv, sier han.

