Serena Williams (37) tapte for 19-åring i US Open-finalen

(Bianca Andreescu-Serena Williams 6–3, 7–5) Kanadiske Bianca Andreescu (19) var ikke født da Serena Williams (37) tok sin første Grand Slam-tittel. Lørdag kveld vant hun US Open-finalen mot superveteranen.

Serena Williams blir 38 år den 26. september. «Bare» 18 år og 263 dager skilte i alder til lørdagens finalemotstander. Hun jaktet sin 24. Grand Slam-tittel.

For Serena Williams er dette den fjerde strake tapte finalen i en major-turnering siden hun kom tilbake i 2018. Hun har ikke vunnet et eneste sett i disse finalene.

Det er første gang en kanadier vinner en Grand Slam-turnering for kvinner.

US OPEN-VINNER: Bianca Andreescu slo Serena Williams (bak) i to sett. Foto: Robert Deutsch / X02835

– Bianca både server godt og returnerer godt, fastslo Øivind Sørvald som ekspert på Eurosport.

– Jeg har jobbet hardt for dette. Det er stort å slå Serena i finalen, sa 19-åringen i arena-intervjuet.

– Det var ikke lett. Jeg vet at dere publikum ville at Serena skulle vinne. Hun er en sann mester. Men jeg gjorde mitt beste for å vinne, fortsatte kanadieren.

Andreescu vant det første settet 6–3. I det andre settet gikk kanadieren opp til 5–1 - og servet for tittelen i sin første US Open. Men Serena Williams brøt, vant sitt egen serve og brøt igjen! Plutselig sto det 5–4 til Andreescu. Og Williams hadde serven.

Dette viktige gamet, som kunne gitt 5–5, var trøblete for Williams, men dårlige returer fra Andreescu gjorde at amerikaneren kom ajour.

– Støtten fra publikum gjorde at jeg spilte bedre, sa Williams etterpå.

Så skjerpet 19-åringen seg og vant sin egen serve, slik at hun var i ledelsen 6–5. Andreescu brøt Williams’ serve og vant 7–5 i andre sett.

Andreescu tok seg til finalen på bekostning av sveitseren Belinda Bencic. Dermed ble hun den første tenåringen som tar seg til finale i US Open siden 2009 (danske Caroline Wozniacki).

Hun har aldri tidligere tatt seg lenger enn til 2. runde i en Grand Slam-turnering. I årets US Open har hun derimot slått ut storspillere som Wozniacki, Elise Mertens og Bencic.

37 år gamle Serena Williams sto med 23 Grand Slam-titler før US Open, en turnering hun hadde vunnet seks ganger.

