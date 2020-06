IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll mener den manglende likestillingen i norsk idrett er «uakseptabel». Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kjøll slår alarm om likestilling: – Uakseptabelt

Idrettspresident Berit Kjøll tar oppgjør med mannsdominansen i norsk idrett og fastslår at den manglende likestillingen er «uakseptabel».

Kjøll kom med sitt varsku i en tale på fredagens ledermøte – det viktigste møtet i norsk idrett i de årene det er ikke er idrettsting.

– En kilevink, kaller hun det selv når VG snakker om talen hennes.

– Jeg kommer selv blant annet fra næringslivet, og jeg hadde større forventninger til at det skulle være kjønnsbalanse i idretten enn det faktisk er, sier hun.

– Her har vi en stor og viktig jobb å gjøre. Jeg har klare forventninger til at det tas grep i de ulike organisasjonsleddene, fastslår idrettspresidenten.

I talen sa hun blant annet at «til tross for at vi har kjønnsbarometer og mentorprogram, og etter min mening har verktøyene på plass, klarer

vi fortsatt ikke endre kjønnsbalansen i ledelsen i norsk idrett».

– Det er en stor utfordring – og mer enn det: Det er uakseptabelt, sa Berit Kjøll til forsamlingen på det virtuelle ledermøtet.

– Her må vi alle ta kraftigere tak for faktisk å gjøre en forskjell og gå foran. Hvis vi vil kalle oss en moderne og tidsriktig organisasjon krever dette ytterligere handling nå, sa idrettspresidenten.

Til VG utdyper hun:

– Idretten speiler samfunnet og kjønnsbalanse er viktig. Jeg forventer at vi gjennom vårt kjønnsbarometer, som vi legger fram hvert år, klarer å vise fram til en positiv utvikling. Jeg er valgt for fire år, og har klare forventninger om at det skal bli bedre.

– Handler det om trenerne?

– Det handler om alle ledd i norsk idrett, og vi vet at det særlig på trenernivå er en lang vei å gå. Men vi må ta det steg for steg med mål om å få til en hurtigere utvikling enn det vi har klart til nå.

De to toppene i norsk idrett, president Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg, er kvinner, men ellers er det tynt. Statsråd med ansvar for både idrett og likestilling, Abid Raja, fikk lettere sjokk da han rett før kvinnedagen fikk høre tallene for norsk idrett: 80 prosent av dem som sitter i viktige verv i idrettskretser og særforbund, er menn. Til sammenligning er 41,2 prosent av medlemskapene i Norges idrettsforbund, kvinner.

Det eneste Kjøll kunne skryte av når det gjaldt likestilling på fredagens ledermøte, var at Norge i fjor høst fikk gjennomslag for at styret i sammenslutning av de europeiske olympiske komiteene, skal ha innslag av begge kjønn ...

Publisert: 09.06.20 kl. 02:55

