Skipresidenten får kritikk etter barneidrett-innlegg

Skipresident Erik Røste har skapt debatt og får kritikk for et innlegg på Facebook der han roser kulturdepartementets krav om at X Games Norge må følge de særnorske bestemmelsene om barns deltagelse i idretten.

Skipresidenten publiserte sitt syn etter at VG i går skrev om 11 år gamle Rayssa Leal. Skateboard-fenomenet fra Brasil er invitert og kommer til å delta i det privat organiserte actionsport-eventet X Games Norge i Telenor Arena 31. august.

Ifølge Norges idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser kan ikke barn under 13 år delta i internasjonale konkurranser.

– Jeg synes det er veldig bra at kulturdepartementet sier at økonomisk støtte fra staten forutsetter at de norske barneidrettsbestemmelsene skal gjelde. Det er flott at Kud (kulturdepartementet) er så tydelige i denne saken, sier skipresident Erik Røste til VG i kjølvannet av sitt innlegg på Facebook.

I det skriver han blant annet at han er svært overrasket over at ingen norske medier har satt denne saken på dagsorden, og at det «etter min mening» er helt meningsløst at «vi» reiser verden rundt og forklarer våre fantastiske internasjonale resultater med våre barneidrettsbestemmelser.

Han nevner også at X Games, som er amerikansk eid og i Norge organiseres av Henning Andersens selskap Sahr, «først skulle» arrangere X Games «uten dopingkontroller».

Ishockeypresident Tage Pettersen og tidligere leder av langrennskomiteen i Norges skiforbund, Jan Erik Granamo, er blant mange som etter Erik Røstes innlegg går i rette med ham. De mener det er bra at han reiser debatten, men mener samtidig at etterlevelsen av barneidrettsbestemmelsene ikke er så fullkommen som han kan tolkes til å gi uttrykk for.

«Vi kan ikke slå oss på brystet å si at vi har god samvittighet, vi både arrangerer konkurranser og deltar i konkurranser som er i strid med barneidrettsbestemmelsene», skriver Granamo på Facebook.

Overfor VG begrunner Granamo, som etter sitt verv i Norges skiforbund har vært mangeårig sportslig leder i Henning Skilag i Trøndelag, sin kritikk av Røstes innlegg med at «vi har» Norway Cup, som «henter unger fra hele verden».

– Vi reiser også til Sverige for å delta i konkurranser der, sier han med tanke på ski og langrenn.

– Du mener barneidrettsbestemmelsene praktiseres «når det passer»?

– Både ja og nei. Mye av det er foreldrestyrt, som i fotball. Det er foreldrene som presser det igjennom. Vi har en jobb å gjøre når det gjelder å rydde opp, svarer Jan Erik Granamo på VGs spørsmål.

Ishockeypresident Tage Pettersen, som er politiker og sitter på Stortinget for Høyre, viser i sitt Røste-tilsvar til Den internasjonale olympiske komité som ikke har en nedre aldersgrense for deltagelse i skateboard i Tokyo-OL neste år. På Facebook skriver han også at han «nok i stort» er enig med sin presidentkollega i Norges idrettsforbund.

– Men samtidig må vi erkjenne at nye idretter og konkurranseformer utfordrer dette, og at vi derfor av og til bør være villige til å diskutere dette uten å gjemme oss bak «at slik har det alltid vært», mener Tage Pettersen.

Han påpeker også at Erik Røstes kommentar om dopingkontroll i X Games «blir litt snøen som falt i fjor».

– Dette er historie og tatt tak i og rettet - for lengst! skriver Tage Pettersen.

Daglig leder i Sahr og X Games-organisator og arrangør Henning Andersen, har også fått med seg Erik Røstes ytring på Facebook. Til VG sier han at han forstår at det er fristende for skipresidenten «å trekke ut alle kanonene når han skal angripe X Games Norway».

– Men det er ikke alltid like lurt. Man skal som alltid være forsiktig med å kaste stein i glasshus, sier han med referanse til Erik Røstes syn.

Henning Andersen påpeker at X Games Norge etter antidopingdebatten for drøyt tre år siden har utviklet «et godt» antidopingprogram i samarbeid med Antidoping Norge.

– I den samme tidsperioden har Røste vært ansvarlig under to dopingskandaler i Norges skiforbund, hvor utøverne ikke hadde tatt den obligatoriske opplæringen. Han glemmer også å nevne at vi var først i verden med å teste skateboardere, som måtte gjennomføre obligatorisk opplæringsprogram før de fikk starte i X Games Norway 2018, sier X Games Norge-sjefen.

Henning Andersen hevder at Erik Røstes «ikke kjenner» såkalt egenorganisert idrett, og at X Games Norge vil få til en god løsning med tanke på barneidrettsbestemmelsene - og at de ser frem til å fremme sitt syn overfor kulturdepartementet.

Ps! Erik Røste har i Facebook-gruppen «Norske snowboardere» kommentert kritikk av hans opprinnelige innlegg.

Publisert: 09.07.19 kl. 11:32