Carlsen-familien sier ja til avtale med utenlandsk bettingselskap

Ja eller nei til en avtale med et utenlandsk bettingselskap er den hete poteten i Norges Sjakkforbund om dagen. Magnus Carlsens far Henrik sier ja – og fastslår at han har «bred støtte» i familien.







Etter det VG forstår har Magnus Carlsen ingen planer om å gå ut med sin oppfatning av den mulige 50-millionersavtalen med Kindred – som står bak blant annet Unibet.

Men pappa Henriks støtte i et Facebook-innlegg kan vanskelig tolkes annerledes enn at verdensmesteren også står bak dette.

«Dette er synspunkter jeg har bred støtte for i familien», skriver Henrik Carlsen til slutt.

Hovedargumentet til pappa Carlsen for å si ja er hensynet til unge og lovende sjakkspillere, som gjennom storavtalen med Kindred kan få mer støtte.

– Dersom jeg skulle ha stemt, ville jeg, forutsatt at en avtale er lovlig, ikke hatt samvittighet til å stemme mot en avtale som kan komme så mange unge spillere til gode.

Aps ordførerkandidat i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, truet sist uke med å trekke støtten til Magnus Carlsens VM-kamp. Stavanger er Norges kandidat til å arrangere. Også idrettspresident Berit Kjøll reagerte sterkt, og sa til NRK at avtalen er «skjult reklame for et utenlandsk spillselskap, noe som er ulovlig».

Henrik Carlsen skriver:

– Som vi har sett eksempler på allerede, kan NSF vente mye motbør fra NIF og enkelte politiske miljøer. Den slags støy er ubehagelig, men det er likevel merkelig om motbøren bør telle vesentlig. NIF lever jo av og fronter dagens monopolist.

– Monopolet er åpenbart ikke gunstig for NSF som står utenfor NIF, og derfor er arbeid for lisensmodellen i hvert fall en logisk følge av situasjonen vi er i, og kanskje spesielt etter vedtaket for noen år tilbake om ikke å søke medlemskap i NIF. Det tilsier likevel ikke nødvendigvis at vi bør «selge» oss til en utenlandsk spill-aktør, men det er etter min mening en sterkt formildende omstendighet, skriver Magnus Carlsens far.

Norges Sjakkforbund er altså ikke en del av Norges idrettsforbund, og nyter ikke direkte godt av spillmidler fra Norsk Tipping, som sammen med Norsk Rikstoto har statlig monopol.

Avtaleforslaget mellom Norges Sjakkforbund og bettingselskapet innebærer at det ikke skal være en vanlig sponsoravtale, men at sjakkforbundet skal jobbe for å endre spillpolitikken i Norge – med tanke på en lisensmodell lik den som Danmark og Sverige har. For eksempel er det meningen at sjakkforbundet skal fronte lisensordningen på Arendalsuka, det årlige «politiske verkstedet» som samler politikere og samfunnstopper.

Henrik Carlsen karakteriserer i sitt innlegg den omstridte saken som «vanskelig og splittende».

– Det er nærliggende å føle at Sjakkforbundet og sjakkmiljøet vil miste uskyld og at noe av gleden ved frivillig arbeid kan bli borte, skriver Carlsen, men legger også til:

– Som mange andre atspredelser og fristelser livet byr på, tilbyr pengespill underholdning, spenning og fascinerende muligheter, men medfører også misbruk og problemer. Dette er tilfellet med Norsk Tipping og vil være det med utenlandske aktører.

– Hva som er best for folkesjelen og folkehelsen av et monopol eller en lisensmodell er vanskelig, ja, kanskje umulig å vurdere på forhånd. Generelt er det vel gunstig samfunnsmessig med debatter som setter spørsmålstegn ved et monopol. Enten vil debatten skjerpe monopolisten og lovgivning knyttet til monopolet, eller så vil mer konkurranse bidra til effektivitet og et bedre tilbud. Om det siste ikke slår til, kan endringen senere reverseres.

I debattforum på nettet har en del personer truet med å trekke seg ut av sjakk-klubbene sine om Norges Sjakkforbund skulle skrive kontrakt med det utenlandske bettingselskapet. Om det skriver Henrik Carlsen:

– Det er bedrøvelig å tenke på muligheten for at vi mister mange medlemmer dersom NSF inngår samarbeidsavtale med Kindred.

PS: VG har hatt kontakt med Henrik Carlsen som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Avgjørelsen faller på sjakkforbundets kongress i Larvik den 7. juli.

