Finsk skistjerne raser mot elendig bosted under Ski Tour – nordmennene er plassert på luksushotell

ÅRE (VG) Finnenes verdensmester Iivo Niskanen raser mot bostedet de har fått tildelt i en militærleir 30 minutter fra stadion i Åre. 20 personer deler to toaletter. Nordmennene bor på luksushotell. De betaler det samme.

For mindre enn 10 minutter siden

Deltagernasjonene i Ski Tour 2020 betaler 125 sveitserfranc (1200 norske kroner) per person for overnatting, frokost, lunsj og middag til organisasjonskomiteen. Arrangøren bestemmer hvem som skal bo hvor. I Åre bor Norge på luksushotellet Copper Hill 20 minutter fra stadion, mens finnene har fått tildelt seng i militærleiren Camp Ånn 30 minutter fra Åre. Iivo Niskanen er fortvilet.

– 20 personer og to toaletter. Kanskje FIS (det internasjonale skiforbundet) tror at dette er det samme nivået som Holiday Club i Åre, sier Niskanen til VG.

Den finske langrennsløperen forteller til VG at de har fått tildelt bostedet gjennom arrangøren.

FINLANDS BESTE: Iivo Niskanen er både verdensmester og olympisk mester i langrenn. Han vant 15 kilometer klassisk på hjemmebane i Lahti i 2017, og OL-femmila året etter. Her etter 2.-plassen i Nove Mesto i januar. Foto: MARTIN DIVISEK / EPA

Mens Niskanen må vente i dokø, bor nordmennene på et hotell som forteller at de har vunnet prisen for beste spa i Europa på sine hjemmesider. Nå ligger prisen på rundt 3500 kroner per natt for et dobbeltrom på Copper Hill.

Niskanen vant verdenscupåpningen i Ruka, og ble nummer to på 15 kilometer friteknikk i Nove Mesto i januar. Forventningene var store foran Ski Tour 2020. Nå er han nummer ni etter to etapper. Han har syv nordmenn foran seg på sammenlagtlisten foran sprinten i Åre tirsdag.

– Hvis du har muggallergi her, så ønsker jeg lykke til på rennet, sier Niskanen.

– Er du redd for å bli syk av å bo der?

– Selvfølgelig. Akkurat nå spiser jeg omkranset av en gjeng soldater, svarer Niskanen.

Andorra, Canada, Japan, Spania og Polen bor på samme sted som finnene. Polen har ifølge Niskanen bestemt seg for å forlate stedet.

Mandag kveld har også finnene bestemt seg for å dra.

– Det blir en lang dag, men vi får se hvordan det går, sier Niskanen til VG.

HER BOR NORGE: Like ved sprintløypa hvor løperne skal gå tirsdag, bor de norske og amerikanske deltagerne på Copper Hill i Ski Tour 2020. Foto: PRESSEFOTO COPPER HILL ÅRE

Langrennssjef Espen Bjervig bekrefter overfor VG at de er blitt tildelt bosted under touren av arrangøren. USA har også fått tildelt bosted på Chopper Hill sammen med Norge i Åre.

På verdenscup bor alle løperne normalt på tre- eller firestjerners hotell på en spesialpris gjennom FIS.

– Dette har ikke vi noe med. Vi bare melder inn hvor mange vi er. På verdenscup kan man ønske seg et hotell, sier Bjervig og legger til:

– Vi fokuserer på rennene vi skal gå. Er det rent og får vi mat, så klarer vi oss.

Sjefen for arrangementet i Åre, Ante Andersson, vil ikke kommentere saken og fordelingen av bosted til VG.

– Hvorfor bor finnene i en militærleir?

– Jeg vil ikke kommentere noe om dette, sier Andersson til VG.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Guri Hetland, som er sjef for Ski Tour 2020. Hun har ikke svart. VG har også forsøkt å få tak i Pierre Mignerey, renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet.

Publisert: 17.02.20 kl. 19:35

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser