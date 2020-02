STORLØPSFAVORITT: Roli Eld blir klar favoritt i Lars Laumbs løp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: – Gulljackpot i V75 igjen

Roli Eld gjør en spennende start i tradisjonsrike Lars Laumbs løp og er en bankerkandidat, men det finnes et par alternativer.



Anders Olsbu

Oppdatert nå nettopp

Roli Eld ble toer i Laumb-løpet bak Odd Herakles i fjor.

– I og med at løpet kun kan vinnes en gang, slipper han å møte kaldblodskongen nå. Hamre-traveren årsdebuterer, men rapporteres meget bra i trening og kan vinne på direkten. Men jeg velger å gardere med stallkameraten Troll Solen og Søndre Jerkeld, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Bankeren er soleklar.

– Voje Piril imponerte med en enkel seier sist etter pause og kan ventes ytterligere forbedret nå. Øverdal-traveren har kun tapt en gang på sine syv siste starter. Og det var mot årgangstoppene i Biri Oppdretningsløp, informerer Olsbu.

Han lar også Professor Ø.K. stå ugardert.

– Også Professor Ø.K. vant etter pause sist. Feilfritt og med klaff har han en fin sjanse igjen, mener Olsbu.

Norsk Rikstoto dobler syvpotten i V75-omgangen på Bjerke Travbane lørdag. Skulle du være alene om å klare syv rette, venter 17 millioner kroner.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Voje Piril (V75–2) er en meget bra 4-åring, som møter overkommelig selskap. Vinner igjen.

Luringen:

Thai Zeus (V75–1) kommer ut etter pause, men rapporteres fin i trening. Er rask ut og kan vinne på direkten.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 144 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2550,50 kroner

LES KUSKEKOMMENTARER PÅ ALLE V75-HESTENE HER:

Kuskekommentarer V75 Bjerke

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer tre bankerkandidater til denne gulljackpot-omgangen i V75-spillet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140mv)

2 Z. BOKO

8 STRONG PEPPER

6 THAI ZEUS

1 CHUCK YEAGER

7 Thai Eros

3 Call Me Fox

4 Gone Dancing

________________

5 Yankee Pride

9 Pantani

10 Vicky Vici

Løpet

Åpent i Johan Widdings minneløp. Jeg garderer.

Favoritten

Z. Boko har vært suveren i begge sine siste starter og har ikke vært dårligere enn annen på tre starter i Trond Anderssen-regi. Om voltestart går greit, skal han regnes i striden igjen.

Outsiderne

Strong Pepper var god til en enkel seier fra tet etter pause sist. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Har et trangt spor på tillegg, men kommer han bare feilfritt av gårde, kjemper han trolig i toppen igjen.

Luringen

Thai Zeus var god i sine to seiersløp i fjor, hvor han vant lett foran Photo Fighter. Vallaken kommer nå ut etter fire måneders pause, men har trent fint. Rennesvik-traveren er kjapp fra start og kan kanskje stikke til tet. I så fall stiger sjansene. Han kommer i hvert fall ut skoløs bak, muligens rundt om. En stor outsider første gang ut.

Startsiden

Thai Zeus er kjapp ut og kan stikke til tet. Chuck Yeager er trolig verst i mot. Gone Dancing er heller ingen sinke feilfritt.



BANKERKUSK: Lars Anvar Kolle. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2660mv)

6 VOJE PIRIL

________________

9 Fantomet

7 Ramstad Kristian

8 Vår Bajas

4 Kvikk Kuling

3 Skeie Trym

10 Vital Vinter

12 Hof Blesen

11 Jetalatotning

5 H.C. Blesen

1 Pepp Jerka

2 Liheim Stjerna

13 Eilert

Løpet

Voje Piril i grunncupen er omgangens sikreste V75-vinner.

Favoritten

Voje Piril imponerte i V75 på Forus i sitt comeback etter fire måneders pause sist. Satt da tidlig i tet fra sitt tillegg og vant lett. Og det ligger an til samme scenario her. Med løpet sist i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Hesten som har vunnet hele seks av syv løp hittil i karrien, tapte kun i Biri Oppdretningsløp, hvor han galopperte. Skal regnes med en solid sjanse igjen. Selskapet er ikke mye tøffere enn sist.

Outsiderne

Ramstad Kristian avsluttet bra til seier sist og var bra til V75-seier nest sist. Har et trangt spor og har neppe fordel av den lange distansen. Men klaffer det med rett ryggløp, kan han ende på trippelen.

Luringen

Fantomet feilet på startsiden sist. Kom sterkt tilbake i kulissene til en liten premie. Viser han seg fra sin beste side, har han en god trippelsjanse. Men Romtveit-traveren er ikke helt til å stole på.

Startsiden

Voje Piril vil være fremme hos strekhestene på direkten.



UTFORDRER: Åsrud Vilja. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3 (2640mv)

8 ROLI ELD

3 Søndre Jerkeld

9 Troll Solen

________________

1 Trø Hera

6 Åsrud Vilja

5 G. Jerken

2 Ådne Odin

10 Tekno Eld

4 Jardar

7 Pave Faks

Løpet

Roli Eld blir trolig stor favoritt i tradisjonsrike Lars Laumbs løp.

Favoritten

Roli Eld kommer ut etter fem måneders pause, men rapporteres meget bra i trening, hvor han blant annet har gått 1.25 ved et par anledninger. Hamre-traveren utviklet seg voldsomt i fjor og yppet seg faktisk litt mot Odd Herakles på slutten. Han ble toer bak sistnevnte i Laumb-løpet i fjor og slipper å møte ham nå. Frode Hamre er optimist og har god tro på seier for den gode 10-åringen, tross årsdebut.

Outsiderne

Troll Solen, Roli Elds stallkamerat, var ikke mye slått sist av Søndre Jerkeld, som ble toer bak Odd Herakles, tross fjerdeplassen. Han går gode løp hver gang og har normalt fordel av distansen. Tross langt tillegg kan han ende blant de tre.

Luringen

Søndre Jerkeld var klart forbedret som toer bak kaldblodskongen Odd Herakles fra lederrygg sist. Fikk maks da. 11-åringen har hevdet seg meget bra over denne distansen tidligere. Ble blant annet toer bak Odd Herkakles i NM i fjor og var en plass foran Troll Solen da. Og nå står Søndre Jerkeld 20 meter bedre til kontra ham. En seier kan være like om hjørnet, men han skal være god for å tukte Roli Eld.

Startsiden

Som eneste strekhest vil naturlig nok Trø Hera sitte i tet.



V75-4 (1609ma)

6 BRAGE HINDØ

9 HANDS DOWN

3 VINCENT

________________

12 Given

8 Gigolo N.L.

2 Xita Lavec

4 Forza Rapida

5 Hold Me Quick

10 Positano

11 Harbour Eightysix

7 King n’Swing

Løpet

To-tre hester peker seg litt ut i dette sprintløpet for varmblodshester.

Favoritten

Brage Hindø fikk en tung innledning før han kom ned i dødens runden igjen. Tok likevel greit ned ledende Ester Joy til slutt. Har noen raske på innsiden og kan bli hengende en bit igjen. Men feilfritt og med samme innsats som sist, skal han regnes i striden.

Outsiderne

Hands Down har vært meget bra til to helenkle seirer på rad. Har trukket bakspor nå, men står til for et fint løp. Uansett tåler Morten A. Pedersen-traveren å gjøre grovjobben selv. Med tøft tempo i front stiger sjansene betraktelig. Er han like god nå, blir han seiersfarlig på ny.

Luringen

Vincent ble sliten etter en tung tur etter pause sist. Har fått et nytt løpsopphold og holder litt usikker form. Men han er veldig god på sitt beste. Kolnes-traveren ble blant annet toer bak Digital Bronze i fjor sommer på raske 1.12,2. Avsluttet fint etter å ha fått smyge med i tredje innvendig da. Er rask ut, men har et par kjappe på innsiden. Skulle han komme foran, stiger sjansene. Uansett en typisk outsider.

Startsiden

De tre innerste er kjappe. Brage Hindø og Gigolo N.L. kan også løse fint og er blitt strøket inn et spor.



V75-5 (2100ma)

2 REMANA

12 ESPERANZA TRUNOISE

5 VIVIENNE

6 Harmke Schermer

1 New Action

7 Norah As

4 Operandi

3 Two To Tango

11 Pink Diamond

________________

8 Exploitmyday

10 Etna Sisu

9 Nika

Løpet

Åpent i hoppedivisjonen, men en trio peker seg litt ut.

Favoritten

Remana fikk en tøff 1.09-åpning i dødens på Merkulov sist etter litt pause og fullførte strålende til annen bak ham, selv om hun var klart slått. Skulle hun komme foran, er det en klar fordel. Men det er nok flere som vil klemme til fra start. Så det kan bli en ny, tøff åpning. Killingmo-traveren skal uansett regnes.

Outsiderne

Esperanza Trunoise var også toer fra dødens sist, bak gode Dior Vincent. Søvik-traveren står sjanseartet til i spor tolv. Men skulle det bli tøff kjøring i front, er hun god nok til å runde de fleste.

Luringen

Vivienne kommer ut etter pause. Kim Pedersen-traveren er ikke noe dårligere enn de andre, tvert i mot. Men hun kommer ut etter pause nå. Man har lagt om treningsopplegget. Hun har gått mest under sal og har sett meget bra ut. Muligens trenger hun løp i kroppen før hun er på topp. En stor outsider.

Startsiden

Remana er kjapp og kan muligens overfly New Action. Utenfra vil nok både Operandi og Vivenne prøve seg. Harmke Schermer og Norah As er heller ingen sinker.



V75–6 (2640mv)

2 MARVELLOUS TOOMA

1 GRETZKY BOKO

5 EDDIE ARCTOUS

8 FOX DRAGON

4 LASER TILE

9 STRONG CASE

3 ANTHONY DOWNS

7 C NU GILBAK

11 Windy Ammik

________________

12 Kicking Classic

6 Gukko Raw

13 Mr. X.F. Royal

10 Uni Lest

Løpet

To Hamre-hester peker seg litt ut i Sigvart Petersens minneløp, men begge står litt sjanseartet til i dette stayerløpet.

Favoritten

Marvellous Tooma avsluttet sterkt til annen bak Mellby Frondo sist og vant lett etter relativt tidlig tetkjenning i de to foregående startene. Har trukket et trangt spor, men kommer han seg feilfritt avgårde, skal det være snakk om en fin sjanse. Men han vil uansett tape litt fra start. Men det er god tid å gjøre det på. Dessuten tåler han å gjøre grovjobben selv. Husk at hesten vant en svensk Kriterie-kvalifisering i fjor.

Outsiderne

Gretzky Boko, favorittens stallkamerat, tok en velfortjent seier sist. Overtok etter 500 meter da og vant enkelt. Har fordel av distansen, men blir overflydd. Men skulle han få tidlig luke, er han med i fremste rekke.

Luringen

Eddie Arctous gikk mange gode løp i fjor. Høitomt-traveren kommer ut etter pause nå, men har trent veldig fint og pleier å være bra på direkten. Skulle han komme seg foran, stiger sjansene. Skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden

Anthony Downs, Eddie Arctous, Gukko Raw og C Nu Gilbak kan alle kjøre om føringen.



BANKER: Kjetil Djøseland, her med Kleppe Slauren, har en meget gode sjanse med Professor Ø.K. i V75-finalen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (2100ma)

5 PROFESSOR Ø.K.

________________

8 Stumne Fyr

11 Moe Tjalve

12 Guli Roy

3 Best Ruggen

9 Grislefaksen G.L.

4 Odins Eld

2 Sprett Odin

10 Vetle Petter

7 Jærvinn S.K.

6 Mine

1 Ard

Løpet

Jeg lar Professor Ø.K. stå ugardert i kaldblodscupen.

Favoritten

Professor Ø.K. var meget god etter fire måneders pause til en helenkel seier i et stayerløp med dobbelt tillegg i V75 på sin hjemmebane Forus sist. Med det løpet i kroppen kan Djøseland-traveren ventes ytterligere forbedret. Har trukket et bedre spor enn de verste konkurrentene. Tåler uansett å gjøre grovjobben selv. Feilfritt og uten uhell, tror jeg han vinner.

Outsiderne

Stumne Fyr tok en sterk seier sist etter dødens siste 1200 meter. Står langt ute på vingen og er ikke av de raskeste fra start. Det kan bli en tung tur. Men klaffer det bare litt med posisjonene skal han regnes med en god trippelsjanse.

Guli Roy hadde en solid sesong i fjor. Årsdebuterer fra et dårlig spor. Kan være trippelaktuell med full klaff.

Luringen

Moe Tjalve ble tredje i V75 på Forus sist, men var klart slått av Professor Ø.K. Men med tanke på at han hadde litt halsproblemer, var prestasjonen meget bra. Buer-traveren kan ventes enda bedre nå, men sporet er sjanseartet. Men klaffer det bare litt er han aktuell blant de tre igjen.

Startsiden

Sprett Odin og Mine er nok best i gang. Sistnevnte skal nok uansett ha rygg over full distanse.



NØKKELTRENEREN:

Navn: Frode Hamre

Alder: 55 år

Antall seirer i år: 15

Antall seirer totalt: 2.087

Stall i storform

Onsdag vant Frode Hamre tre løp på Bjerke – to av dem i V75. Lørdag, på samme bane, seler han ut tre favoritter i V75. Selv kjører han Marvellous Toooma. Roli Eld og Brage Hindø kjøres av henholdsvis Adrian S. Akselsen og Magnus T. Gundersen.

V75-1: - Årets Widding-løp er åpent. Strong Pepper får tipset etter en fin seier fra tet sist. Men han skal hente tillegg på gode hester som Z. Boko og Thai Zeus. Bak disse kan vår egen Pantani regnes, om løpet garderes bredt.

V75-2: - Han var veldig god til seier på direkten etter lang pause, Voje Piril. Normalt en bra vinnersjanse. En feilfri Fantomet kan utfordre. Skeie Trym og Ramstad Kristian har bra kapasitet.

V75-3: - Vi sender Roli Eld ut etter lang pause. Han har trent veldig fint i vinter. Jeg har god tro på seier direkte. Men det er noen bra imot. Som Åsrud Vilja og Søndre Jerkeld 20 meter foran og vår egen Troll Solen som liker distansen og som skal strekes rett bak Roli Eld.

V75-4: - Gjør Brage Hindø det han kan uten å galoppere, er han en klar vinnerkandidat. Vi tror på ham. Men han er ikke av de stødigste. Derfor skal Hands Down, som har vunnet to strake og Ester Joy som ledet lenge sist, strekes.

V75-5: - Hun var knallsterk toer fra dødens etter en tøff åpning sist, Remana. Kan vinne nå. New Action er bra og står spennende til i førstespor. Kan dukke opp helt foran om det løser seg. Både Exploitmyday og Esperanza Trunoise er gode nok og i form, men står vanskelig til.

V75-6: - Jeg kjører Marvellous Tooma som var veldig god sist og som står til for et fint løp. Kan vinne. Stallkamerat Gretzky Boko står i spor innenfor og er kanskje den tøffeste utfordreren. Strong Case er god nok med flyt på veien.

V75-7: - Bankeren kommer til slutt. Professor Ø.K. var mektig god til V75-seier første gang ut etter lang pause sist. Han vinner igjen om den innsatsen gjentas.

Publisert: 21.02.20 kl. 08:24 Oppdatert: 21.02.20 kl. 08:50

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser