HEDRET KOBE BRYANT: Michael Jordan på talerstolen under minnemarkeringen i Staples Centre i Los Angeles mandag. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

Superstjernen brast i gråt i minnestunden: – Han var som en lillebror

Michael Jordan (57) kjempet mot tårene og brast i gråt da han skulle hedre avdøde Kobe Bryant i minnestunden i Staples Centre i Los Angeles mandag.

Tidenes kanskje mest kjente basketballspiller mintes den 15 år yngre Kobe Bryant som nærmest en lillebror. Michael Jordan har selv fire biologiske søsken, men ingen lillebror.

– Han var som en lillebror. Vi har alle lillebrødre, lillesøstre, som har en tendens til å rote i sakene dine, skapene dine, skoene dine, alt ... Det er en plage, hvis jeg kan bruke det ordet, sa Michael Jordan.

– Men den plagen blir til kjærlighet etter hvert. På grunn av at de beundrer deg som storebror, storesøster. Spørsmålene, det å ville vite hver minste detalj om livet de er i ferd med å ta fatt på ... Han pleide å ringe til meg, sende meg meldinger. Klokka 23.30, klokka 02.30, klokka 03.30 på morgenen, om bevegelser, fotarbeid, noen ganger om triangelet. I begynnelsen var det irriterende, sa en hulkende Jordan.

– Men så ble det en lidenskap. Denne guttungen hadde en lidenskap uten like. For meg var det en inspirasjon at han virkelig brydde seg om måten jeg spilte på, eller måten han selv ille spille. Han ville være den beste basketballspilleren som han kunne bli, og etter hvert som jeg ble kjent med ham, ville jeg være så god storebror som mulig, fortsatte en emosjonell basketball-legende mens et fullsatt Staples Centre fulgte hvert ord.

Michael Jordan sa at for å klare det, måtte han bære over med de nattlige telefonene og de dumme spørsmålene.

– Kobe ville bare bli et bedre menneske, en bedre basketballspiller. Vi snakket business, vi snakket om familie, vi snakket om alt mulig. Han ville bare bli et bedre menneske, sa Jordan, som mente at Kobe Bryant fikk fram det beste i ham selv.

Kobe Bryant, 41 år gammel, og hans 13 år gamle datter Gianna mistet begge livet i en helikopterstyrt i januar. De omkom sammen med syv andre personer. Mandag ble det også kjent at enken Vanessa Bryant, går til søksmål mot helikopterselskap for uaktsom drift.

De to ble begravet i en hemmelig seremoni den 7. februar, men mandag kveld er det fansens tur til å si farvel. Et stort antall kjendiser, både fra Hollywood og basketball-ligaen NBA, er til stede i Staples Centre.

– Jeg kunne ikke se på ham som en celebritet eller en basketballspiller. Han var min flotte mann og gode far for våre barn. Vi var sammen siden jeg var 17 år, og jeg var hans første kjærlighet. Jeg vet ikke hvordan jeg fortjente en mann som ham, sa Vanessa Bryant i en lang tale.

Hun snakket om at datteren var pappa-jente.

– Gud viste at de ikke kunne være på denne jorden uten hverandre. Han måtte hente dem hjem for å ha dem sammen. Kjæresten min, ta vare på vår Gigi, sa Vanessa Bryant og ble hjulpet ned fra scenen av nettopp Michael Jordan.

Jennifer Lopez med kjæresten Alex Rodriguez, Spike Lee, Kanye West, Kim og Khloe Kardashian og Snoop Dogg er alle til stede i Staples Centre. Det samme er kjente basketball-spillere som Kareem Abdul-Jabbar, Phil Jackson, Pau Gasol, Magic Johnson, Steph Curry, James Harden, Shaquille O’Neal, Dwyane Wade, Tony Parker og Steve Nash.

Beyoncé, Christina Aguilera og Alicia Keys opptrådde alle under minnemarkeringen.

Det har vært en rekke markeringer også tidligere, men datoen 24. februar 2020 er ikke tilfeldig valgt. Kobe Bryant hadde draktnummer 24, Gigi nummer 2 – og Bryant spilte 20 sesonger for Los Angeles Lakers.

Publisert: 24.02.20 kl. 22:18

