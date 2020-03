VM-UTFORDRERE: Alle disse håper å møte Magnus Carlsen i VM-kamp. Det store bildet: Fabiano Caruana. Fra v. og rundt: Anish Giri, Jan Nepomnjasjtsjij, Aleksandr Grisjtsjuk, Ding Liren, Maxime Vachier-Lagrave og Kirill Aleksejenko. Foto: NTB Scanpix

Deltaker trakk seg – men VM-kval i sjakk går som planlagt

Teymur Radjabov (32) har trukket seg fra VM-kvalifiseringen i sjakk av corona-frykt – men foreløpig holder arrangørene på å gjennomføre turneringen i Jekaterinburg.

Vinneren av den såkalte kandidatturneringen skal etter planen møte Magnus Carlsen i VM-kampen, som trolig starter cirka 20. desember 2020.

Radjabov, som kommer fra Aserbajdsjan, ba FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) om å utsette turneringen som følge av corona-viruset. Han fikk til svar at det var «hverken legalt eller praktisk mulig». Så sent som torsdag meldte FIDE at turneringen går som planlagt.

– Hvis det blir noe av, holder jeg Fabiano Caruana som favoritt, sa Carlsen på en chess24-sending for et par dager siden.

Etter at Radjabov trakk seg av frykt for smitte, har franske Maxime Vachier-Lagrave kommet inn i den åtte mann sterke turneringen (dessverre var ingen kvinner i nærheten av å kvalifisere seg).

Carlsen peker på Caruana som den største favoritten, med kinesiske Ding Liren som nummer to. Og med Kirill Alekseenko og Wang Hao med dårligst muligheter.

NRK-ekspert Torstein Bae er enig med verdensmesteren:

– Caruana må være favoritt, med Ding Liren som den klare utfordrer. Men jeg holder Maxime Vachier-Lagrave som en farlig «dark horse». Han har veldig godt psykologisk utgangspunkt, kom inn uventet rett før turneringen og har alt å vinne.

Magnus Carlsen mener noe av det samme. På chess24-sendingen sa han:

– MVL (Vachier-Lagrave) er veldig fornøyd over å være der. At han kanskje er dårligere forberedt enn de andre (som har visst hele tiden at de skulle delta), blir oppveid av at han er glad for å kunne delta.

Åpningsseremonien er mandag, og tirsdag går de første partiene. Turneringen varer fram til den 3. april.

Det er ennå ikke bestemt helt sikkert når og hvor VM-kampen går. Men alt tyder på at det blir i Dubai fra 20. desember 2020 og inn i 2021.

Deltakere i kandidatturneringen (i parentes rating): Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike (2767). Ding Liren, Kina (2805). Anish Giri, Nederland (2763). Aleksandr Grisjtsjuk, Russland (2777). Kirill Aleksejenko, Russland (2698). Jan Nepomnjasjtsjij, Russland (2774). Wang Hao, Kina (2762). Fabiano Caruana, USA (2842). Vis mer

Torstein Bae svarer slik når VG spør om hva han synes om at turneringene spilles etter planen:

– Jeg har ikke nok kunnskap til å konkludere om det. Det er jo få deltakere, men konklusjon om å avvikle er langt fra åpenbar i dagens uavklarte situasjon. Man aner at en bakenforliggende årsak er at det blir vanskelig å finne nytt tidspunkt og at det da kan bli trøbbel også før VM-kampen.

For Maxime Vachier-Lagrave blir åpningen av turneringen ekstremt viktig: Han møter – med hvite brikker – både Fabiano Caruana og Ding Liren i de to første partiene i Jekaterinburg.

Publisert: 14.03.20 kl. 17:58

