Den olympiske ilden er på plass i Japan. Det kommer neppe folk fra hele verden til å være i sommer, fordi coronaen kommer til å stoppe OL. Foto: ARIS MESSINIS / POOL / AFP POOL

OL i 2020 er en illusjon: Nå er det bare seigpining ...

Dersom IOC åpner øynene vil selv ringenes herrer se at OL er uaktuelt i sommer. Nå er det snart ikke mulig å ignorere vekkerklokken mer.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) kan snakke så svulstig de vil om å ville være et mulig lys i den vonde tunnelen alle befinner seg i.

I virkelighetens verden er det selvbedrag å tro at det skal være mulig å arrangere forsvarlige leker til sommeren. Det er flere og flere selv innad i idretten i ferd med å innse. Ropene om utsettelse og avlysning kommer bare til å tilta inntil det uunngåelige valget faktisk tas.

Brasil har nå valgt å være konkrete der Norges idrettsforbund var vage, og ber om utsettelse til 2021. Du hører ulike stemmer i USA, Storbritannia og Tyskland blant dem som har innsett alvoret i corona-epidemien. I realiteten er ikke spørsmålet om OL 2020 blir skrotet, men hvordan det skjer og hvem som må ta hvilken del av de ubehagelige konsekvensene.

Her er både IOC og japanske arrangører tungt inne i en gjensidig avhengighet, og ulike kontraktsforpliktelser blir garantert studert med lupe. Det samme gjelder å finne en løsning på hvordan gigantiske rettighets- og sponsoravtaler kan påvirkes av at OL i Tokyo i beste fall blir forskjøvet, og hvordan ulike praktiske forhold i japansk logistikk vil påvirkes av uunngåelige konklusjoner.

Det sier jo litt at vi må til krigstid for å finne avlysninger av OL tidligere, og dette er et arrangement av gigantiske dimensjoner, som også er ekstremt viktig for utviklingen av en sårbar japansk økonomi. Derfor er det ikke likegyldig for arrangørene hvordan dette ender – men det forandrer ikke at det bråhaster med å få tatt det overordnede valget. Her er det helt sikkert også grundige PR-messige vurderinger som foretas innad i IOC, en organisasjon som for alt i verden vil holde hendene på rattet selv.

Det er fortsatt mye vil lurer på ned på detaljnivå om hvordan fremtiden vil bli for konseptet OL i Tokyo. Men overordnet sett handler det nå bare om seigpining. Det må selv IOC forstå. Og med det tiltagende trykket som nå foreligger, skal du ikke se bort for at øynene slås opp i løpet av nær fremtid.

Den oppvåkningen er i tilfelle på skyhøy tid.

Publisert: 21.03.20 kl. 21:27 Oppdatert: 21.03.20 kl. 21:52

