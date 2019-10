Carlsen til VG: – Mitt beste år noensinne

BÆRUM (VG) Magnus Carlsen (28) er ikke i tvil om at 2019 er hans beste år som sjakkspiller noensinne.

Det sier ikke så lite om en spiller som i snart ti år har preget sjakksporten i verden.

– Mitt beste år noen sinne. Det er ikke noen annen måte å se det på, sier han til VG i forbindelse med VM i Fischer-sjakk på Høvikodden.

Etter to av tre dagers spill leder han 7,5–4,5 i semifinalen mot Fabiano Caruana, mens Wesley So har tatt en solid 9–3 ledelse over Jan Nepomnjasjtsjij i den andre semifinalen. Tirsdag avgjøres det hele med fire partier med «hurtig hurtigsjakk» og fire partier med lynsjakk - «fartsgrenene» der Carlsen normalt sett er bedre enn Caruana.

– Du sa under VM i London for ett år siden at ditt forbilde var deg selv for tre-fire år siden. Er det den spilleren som du har funnet nå?

– Jeg er veldig annerledes som sjakkspiller. Men det er veldig vanskelig å argumentere for at jeg har hatt bedre år enn i år.

La oss ta fakta for 2019:

* Carlsen har vunnet syv turneringer.

* Fem av dem har kommet i vanlig sjakk: Wijk aan Zee, Grenke, Norway Chess og Zagreb.

* To av dem har kommet i de raske disiplinene: Elfenbenskysten og Lindores Abbey.

* Han har skaffet seg en kraftig ledelse på verdensrankingen: Han har 2870, mens Fabiano Caruana på 2. plass har 2822. Ding Liren er den tredje over den magiske 2800-grensen.

– Det har vært et spennende år, sier verdensmesteren.

– Men travelt?

– Ja, men det er gøy å spille når man vinner. Energien har stort sett vært veldig bra.

Sjakkeksperten Tarjei J. Svensen, som jobber for nettstedet chess.com, er helt enig med Carlsen i at det har vært hans beste år:

– Det handler både om at han har vunnet mange turneringer, men også prestasjonen. Han har prestert opp mot 2900 totalt. Han ligger foran 2012 og 2013, som de to beste årene han til nå prestasjonsmessig. Han hadde 2875 begge disse årene, forteller Svensen.

– Hvis han skulle ta VM-tittelen i Fischer-sjakk her på Høvikodden, så ville det være toppen av kransekaken. Og så har han VM i både hurtig- og lynsjakk i romjulen.

Manager Espen Agdestein er imponert av eleven:

– Dette er absolutt hans beste år. Han har vunnet syv turneringer og en ratingprestasjon som er helt «outstanding».

– Var du skeptisk for at han skulle spille så mange turneringer?

– Vi var litt nervøse for at det skulle være et for hektisk program. Han la jo opp til et vanvittig kjør. Hvis det hadde gått dårlig, så hadde vært tungt med så mange turneringer. Men det har gått over all forventning.

Hvis vi tar med alle de 12 siste månedene, har Carlsen ytterligere to seirer - begge i VM:

* Han forsvarte VM-tittelen mot Fabiano Caruana i London.

* Han tok VM-gullet i lynsjakk i St. Petersburg i romjulen.

Tre regler for Fischer-sjakk * Kongen skal stå mellom tårnene. * Løperne skal stå på felter av ulik farge (du må altså ha én hvitfeltsløper og én sortfeltsløper). * De sorte brikkene plasserers rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.

