NYTT NAVN: Kasper Fosser tok tre gull i junior-VM. Åtte ganger verdensmester Olav Lundanes (t.v.) har tro på 20-åringen i VM i Østfold om tre uker. Her er de to fotografert på «Hver gang vi møtes»-gården i Våler i Østfold. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Super-talent vekker oppsikt før VM: – Han er vår Klæbo

VÅLER (VG) Olav Lundanes (31) er åtte ganger verdensmester i orientering. Han skjønner ikke at det er mulig å løpe så fort som Norges nye stjerneskudd Kasper Fosser (20).

Etter å ha ryddet skogen med konkurrentene under junior-VM, ble Kasper Fosser tatt ut til senior-VM, som går i Østfold 13. til 18. august.

– Det hadde jeg aldri trodd før sesongen, sier Fosser når VG treffer ham og Lundanes på Vestre Kjærnes gård (der «Hver gang vi møtes» spilles inn) i Våler.

– Noen av de løpene Kasper har gjort i år, gjør at jeg klør meg i hodet og lurer på hva jeg har drevet med de siste 12 årene, sier Olav Lundanes.

– Han er vår Klæbo. Det er vanskelig å forstå at du kan løpe så fort når du er 19–20 år. Vi må skjerpe oss, smiler Lundanes.

Han har vunnet langdistansen i VM de tre siste årene. Nå får han Fosser som konkurrent.

– Det er spesielt at han skal løpe langdistanse. De fleste starter jo med sprint. Derfor er dette ekstra kult. Vi må tilbake til 1970-tallet for å finne sist en junior stilte for Norge i herreklassen i VM.

Kasper Fosser sier at han har hatt Olav Lundanes som forbilde i mange år. Det andre forbildet er morfaren Per Fosser, som ble verdensmester i orientering på det norske stafettlaget i 1970.

– Han har vært min mentor og veldig viktig for utviklingen min, sier 20-åringen.

Kasper Fosser tok tre gull i junior-VM - på mellomdistanse, langdistanse og i stafett.

– Jeg har trent for å løpe fort i Danmark, der junior-VM var. Det er noe helt annet å skulle løpe fort i Østfold-skogene. Nå blir det spesifikk Østfold-trening mot VM.

– Hva forskjellen?

– Underlaget er veldig fast og fint i Danmark, det er som å løpe på gress eller grus. Her er det mer steinete og høy lyng. Derfor må du løfte beina på en helt annen måte. Det blir en helt annen belastning.

VM i orientering i Østfold: Program VM 2019: Tirsdag 13. august: Knatterudfjellet, Sarpsborg

Mellomdistanse kvalifisering

Start damer/herrer 10.00. Siste målgang 12.30 Onsdag 14. august: Mørk, Spydeberg

Langdistanse

Start herrer 10.30 - 14.20. Siste målgang 16.00

Start damer 13.30 - 16.50. Siste målgang 18.10 Fredag 16. august: Mørk, Spydeberg

Mellomdistanse finale

Start damer 13.30 - 15.15. Siste målgang 15.50

Start herrer 15.45 - 17.35. Siste målgang 18.10 Lørdag 17. August: Mørk, Spydeberg

Stafett

Start damer 16.20. Målgang 18.05

Start herrer 18.30. Målgang 20.15 Vis mer

– Jeg må også trene på å løpe så langt. «Langdistanse» i juniorklassen er en drøy times løping. Her skal vinnertiden ligge på rundt én time og 40 minutter. Det må jeg lære meg å takle.

Kasper Fosser er Oslo-gutt og løper for Heming, men studerer i Göteborg og løper for IFK Göteborg utenlands. Familien har imidlertid røtter til Østfold på begge kanter.

– Østfold er på mange måter hjemmebane for meg.

Her er Norges lag i VM på hjemmebane:

Kvinner langdistanse:

Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL

Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK

Marianne Andersen, Fredrikstad SK

Herrer langdistanse:

Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK

Kasper Fosser, Heming Orientering

Olav Lundanes, Halden SK (regjerende verdensmester)

Magne Dæhli, Halden SK

Kvinner mellomdistanse:

Anne M. Hausken Nordberg, Nydalens SK

Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK

Marianne Andersen, Fredrikstad SK

Herrer mellomdistanse:

Eskil Kinneberg, IFK Göteborg (regjerende verdensmester)

Magne Dæhli, Halden SK

Olav Lundanes, Halden SK

Paul Sirum, Frol IL

Stafett kvinner:

Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL

Anne M. Hausken Nordberg, Nydalens SK

Kamilla Olaussen, Fredrikstad SK

Stafett herrer:

Gaute Hallan Steiwer, Fredrikstad SK

Olav Lundanes, Halden SK

Magne Dæhli, Halden SK

